De la probeta al brindis: la ciencia canaria se va de bares con el 'Pint of Science'

Pocas tradiciones son más representativas de nuestra sociedad que juntarse en el bar con un par de amigos para tener conversaciones capaces de ‘arreglar el mundo’. La temática importa poco: ya sea en política, fútbol o tecnología, el canario se cree experto en cualquier temática cuando tiene una cerveza en la mano. Sin embargo, la ciencia canaria cambia el laboratorio por la barra del bar para convertir en realidad esa ilusión. Ayer comenzó el evento de divulgación científica Pint of Science, que organiza 24 ponencias de investigadores universitarios concentradas en tres locales de Gran Canaria y Tenerife que se alargarán hasta la mañana por la tarde.

Esta iniciativa internacional, con representación en 27 países, busca romper la brecha entre el lenguaje técnico de los artículos académicos y el conocimiento del ciudadano de a pie mediante el ambiente distendido de la conversación propia del bar. «Más que la población se acerque a las universidades, buscamos salir nosotros de los laboratorios para explicar lo que se está haciendo, con un lenguaje comprensible para todo el mundo», cuenta Raquel León, organizadora de la iniciativa en Gran Canaria.

Normalizamos mucho la información investigadora en las instituciones, pero después vas a la calle y mucha gente desconoce lo que se hace en su tierra Belén Baena — Investigadora de la ULPGC y ponente del Pint of Science

En el caso de la isla oriental, y como novedad en esta séptima edición, las ponencias se repartirán entre la capital y Santa Brígida para «acercar la ciencia a lugares más remotos» y que no se concentre en las grandes ciudades. En el caso de Tenerife, tendrán lugar en la ciudad metropolitana de San Cristóbal de La Laguna. «La principal ventaja respecto a las conferencias es que el público puede tener una conversación directa con los investigadores y hacer más efectivo el traslado de lo que se investiga a la población», explica la organizadora León.

Las algas, motor de la vida

La investigadora granadina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Belén Baena, impartirá mañana en el bar San Remo de Las Palmas de Gran Canaria una de las tres ponencias enmarcadas en la temática Entre nuestra salud y la del planeta, orientada a la sostenibilidad, hábitos saludables y la biodiversidad. ¿Cómo alga hemos llegado hasta aquí? es el título de una exposición que busca destacar el papel que estos organismos vegetales tienen en el desarrollo del planeta, desde el origen de la vida en la Tierra hasta los tiempos actuales.

«La idea es entender la repercusión que tienen las algas en la biodiversidad y cómo pueden ayudarnos a buscar soluciones sostenibles de nuestro día a día», expone la biotecnóloga, que valora sus aplicaciones en ámbitos como la biomedicina, la agricultura, el cambio climático y la conservación y restauración de los ecosistemas.

Trasladar la ciencia a la calle

Para Baena, iniciativas como el Pint of Science, son de vital importancia para la unión del investigador con el común de la sociedad: «Normalizamos mucho la información investigadora en las instituciones, pero después vas a la calle y mucha gente desconoce lo que se hace en su tierra». En este sentido, propone que, aunque es necesario que sigan existiendo los congresos institucionales, deben trasladarse más a la calle para permitir al ciudadano «adentrarse en la ciencia».

A nivel personal, el cara a cara de estos eventos remueve su vocación interior. «Me parece precioso, te recuerda la importancia que tiene que estés investigando. Las preguntas que nos hacen y la curiosidad que les despierta le da el sentido a nuestro trabajo», expresa la investigadora afincada en Gran Canaria.

Historia a través de los huesos

La ponencia del investigador de la Universidad de La Laguna Jared Carballo, que tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en el pub Sócrates de San Cristóbal de La Laguna, gira en torno a la arqueología. El marco de la jornada, que reza La Tierra no olvida, gira en torno a las huellas del pasado en la tierra y la información que aporta. Bioarqueologías (de)coloniales es el título de una exposición que descifra la historia que encierran los restos humanos sobre la colonización.

En palabras de Carballo, los huesos narran «problemas que siguen teniendo vigencia en el presente, como la desigualdad social, de género o la violencia». El arqueólogo critica que, al hablar de la colonialismo español, se utiliza un «discurso romantizado del mestizaje y la expansión cultural», pero se obvian otros efectos como «la apropiación de los cuerpos, la esclavitud y la violencia que se ejerció».

Consecuencias de la colonización

El estudio se basa en el análisis del impacto de la actividad física en el sistema óseo, signos de malnutrición y enfermedades respiratorias relacionadas con el hacinamiento para ver las consecuencias de la colonización en América y Canarias. Carballo expone que, como «el colonialismo reconfiguró el mundo», existen una serie de desigualdades étnicas derivadas de la esclavitud que siguen existiendo a día de hoy: «Se generó un sistema de jerarquías sociales que perduran hoy en día, como sufren en algunas regiones la población indígena o afrodescendiente».

El arqueólogo también pone el foco en procesos estructurales que, si bien han evolucionado, beben en profundidad del colonialismo. En Canarias, Carballo expone que el propio sistema bebe de la colonialidad. «Los monocultivos antaño eran de azúcar, vino o plátano, en los que las elites, tanto de aquí como de fuera, explotan los recursos. Bajo esta lógica, el turismo podría entenderse como un nuevo monocultivo», asevera Carballo. Los interesados pueden encontrar el programa completo del Pint of Science en su página web oficial.