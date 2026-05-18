Pocos conductores conocen su significado: la señal de la DGT que se pueden que pueden encontrar los vehículos canarios y las multas a las que se enfrentan

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa adaptando la señalización de las carreteras españolas. Una de las nuevas señales introducidas es la S-991g, un distintivo que muchos conductores desconocen y que advierte de la presencia de controles aéreos de tráfico.

El objetivo es alertar de que en este tramo pueden operar drones o helicópteros de la DGT vigilando posibles infracciones al volante.

¿Qué indica la señal S-991g?

"Indica la posible existencia en el tramo de controles de velocidad de medios aéreos, como helicóptero o dron. Si dichos controles tuvieran como objeto un tipo de vehículo, podrá incluir únicamente el pictograma de dicho vehículo”, recoge el Reglamento General de Circulación.

Se trata de una señal rectangular amarilla, en la que aparecen dibujados un helicóptero, un dron, un coche, un camión y una moto acompañados de un radar. En algunos casos, puede indicar los kilómetros en los que actúan los medios aéreos de Tráfico.

Cómo funciona los drones y helicópteros

La DGT utiliza medios aéreos equipados con cámaras de alta definición y radares capaces de detectar diferentes infracciones desde el aire. En los helicópteros viajan normalmente un piloto y un operador de cámara y radar, encargados de captar las posibles conductas peligrosas y registrar pruebas, enviándolas en tiempo real a los centros de tráfico.

"Cada patrulla de helicópteros de DGT con base en A Coruña, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga y Valencia contará con dos drones para desarrollar misiones en su entorno local y zona de influencia (comunidades limítrofes). La base central de Madrid contará con 15 aeronaves que, además de sobrevolar las carreteras de Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha, darán apoyo al resto de provincias del territorio nacional que lo necesiten. Por su parte, Cantabria, Asturias y Extremadura dispondrán de dos drones por zona; y las zonas insulares de Baleares y Canarias, con tres unidades cada una", aclaran desde la DGT.

¿Qué comportamientos puede detectar?