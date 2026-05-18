Elecciones en Canarias: ¿Cuándo serán los próximos comicios locales y autonómicos en el Archipiélago?

Una vez celebradas las elecciones autonómicas en Andalucía el pasado domingo, que ganó Juanma Moreno (PP), aunque sin revalidar la mayoría absoluta, muchos se preguntan cuándo serán las elecciones autonómicas y locales en sus respectivas comunidades autónomas y municipios, como el caso de Canarias.

El calendario electoral español encara un periodo de relativa calma tras las elecciones autonómicas celebradas en distintas comunidades durante los últimos meses. Después de las votaciones en Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, todo apunta a que no habrá nuevos procesos electorales hasta 2027, salvo que se produzca algún adelanto inesperado.

En el caso de Canarias, las próximas elecciones autonómicas y locales en los 88 municipios del Archipiélago están previstas para 2027, coincidiendo con los comicios municipales que se celebrarán en toda España.

Votaciones en el colegio electoral en el Eduardo Lucena. / AJ González / COR

Las últimas elecciones al Parlamento de Canarias tuvieron lugar en mayo de 2023, cuando se renovó la composición de la Cámara regional y se configuró el actual Gobierno autonómico. Según el calendario ordinario, la legislatura tiene una duración de cuatro años, por lo que la próxima cita con las urnas debería producirse en la primavera de 2027.

¿Elecciones generales en 2027?

Además de las autonómicas y municipales, 2027 también será un año clave para la política nacional, ya que está previsto que se celebren las próximas elecciones generales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado en varias ocasiones su intención de completar la legislatura actual y no adelantar los comicios estatales.

Teniendo en cuenta que las últimas elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023, la siguiente convocatoria nacional podría producirse en fechas similares de 2027.

Pedro Sánchez, en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE. / José Luis Roca

El jefe del Ejecutivo también ha descartado, por el momento, hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas, algo que obligaría a la ciudadanía a acudir a las urnas en fechas distintas durante el mismo año.

Un calendario electoral condicionado por posibles adelantos

Aunque el calendario oficial sitúa las próximas elecciones canarias en 2027, la legislación española permite adelantar procesos electorales en determinadas circunstancias políticas.

En España, las comunidades autónomas tienen capacidad para convocar elecciones anticipadas si así lo decide el presidente autonómico correspondiente. También el Gobierno central puede adelantar las elecciones generales mediante la disolución de las Cortes.

Foto de archivo del presidente Fernando Clavijo (i) y el ministro Ángel Víctor Torres (d) en un acto oficial. / Carsten W. Lauritsen

Sin embargo, actualmente no existen anuncios oficiales sobre posibles adelantos ni en Canarias ni a nivel estatal.