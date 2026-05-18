Hemodonación y la Fundación Alejandro Da Silva firman un acuerdo para impulsar la donación de sangre y médula ósea en Canarias

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Fundación Alejandro Da Silva Contra la Leucemia firmaron este lunes un acuerdo de colaboración destinado a reforzar la promoción de la donación altruista de sangre y médula ósea en la Comunidad Autónoma de Canarias. El acuerdo ha sido suscrito por el director general de Hemodonación y Hemoterapia, Francisco Rodríguez Sosa, y la presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva Contra la Leucemia, M. Manuela G. Da Silva Pereira. Ambas entidades comparten el objetivo de fomentar la solidaridad y la participación ciudadana para garantizar el abastecimiento de sangre y componentes sanguíneos, así como promover la donación de médula ósea entre la población canaria.

A través de este marco de colaboración, la Dirección General y la Fundación desarrollarán campañas de extracción y promoción de la donación, acciones de sensibilización social, jornadas informativas y actividades divulgativas dirigidas a la ciudadanía. Además, el acuerdo contempla la puesta en marcha de iniciativas conjuntas de comunicación y difusión en medios y redes sociales, así como el estudio de nuevas vías para facilitar la incorporación de donantes al registro nacional de médula ósea.

Entidades comprometidas

Para Francisco Rodríguez Sosa, “la colaboración con entidades sociales comprometidas es fundamental para seguir avanzando en la concienciación ciudadana y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades transfusionales y hematológicas de Canarias”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva subrayó la importancia de “seguir sumando esfuerzos para sensibilizar a la población sobre el enorme valor que tiene donar sangre y médula ósea para los pacientes y sus familias”.

Esta organización desarrolla desde hace 37 años una intensa labor de apoyo a pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas, promoviendo además acciones solidarias y de acompañamiento social.