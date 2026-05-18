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La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 11% en Canarias

La Consejería de Sanidad detalla que la movilización afectó a 4.369 profesionales sanitarios, de los cuales 482 se sumaron al paro este lunes

Manifestación de médicos en Las Palmas de Gran Canaria en una imagen de archivo.

Manifestación de médicos en Las Palmas de Gran Canaria en una imagen de archivo. / Andrés Cruz

Aránzazu Fernández

La huelga nacional convocada este lunes, 18 de mayo, por el colectivo médico en protesta por la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad ha registrado un seguimiento del 11% en las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha informado el Gobierno de Canarias.

Según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la convocatoria afectaba tanto a profesionales de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria en todo el archipiélago.

Del total de 7.021 efectivos pertenecientes a este grupo profesional, 4.369 estaban llamados a secundar el paro, mientras que finalmente participaron 482 médicos, de acuerdo con los datos oficiales difundidos durante la jornada.

Gran Canaria y Tenerife concentraron la mayor participación

El seguimiento de la huelga fue desigual entre las distintas áreas de salud de Canarias. La mayor incidencia se registró en Gran Canaria, donde secundaron el paro 270 profesionales de los 1.709 convocados, lo que representa un 15,8%.

En Tenerife, la huelga fue respaldada por 208 médicos de los 2.052 afectados, alcanzando un seguimiento del 10,14%.

Por detrás se situó Lanzarote, donde participaron 22 de los 287 profesionales convocados, equivalente al 7,67%.

En el caso de Fuerteventura, únicamente tres médicos secundaron la convocatoria entre los 308 afectados, con un seguimiento inferior al 1%.

Mientras, en La Palma participaron cinco de los 156 profesionales llamados al paro, lo que supone un 3,2%. En La Gomera y El Hierro no se registraron trabajadores en huelga.

El paro, sin incidencias destacables

La Consejería de Sanidad destacó que la actividad asistencial durante la mañana se desarrolló con normalidad y sin incidencias relevantes.

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Además, el SCS recordó que durante la jornada estaban establecidos servicios mínimos con 1.340 efectivos para garantizar la atención sanitaria esencial en hospitales y centros de salud.

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