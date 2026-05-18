El auge de Adelante Andalucía: ¿Cuál es la opción más parecida en Canarias?

Las elecciones de ayer domingo 17 de mayo de 2026 en Andalucía dejaron una gran sorpresa: el auge de Adelante Andalucía, la formación creada por Teresa Rodríguez en 2019. Este partido político pasó de los dos a los ocho escaños, con 401.732 votos y el 9,6%. Esta cifra duplica su porcentaje de 2022 y multiplica por cuatro la presencia parlamentaria de este partido. El salto es de 168.000 votos y 4,58% en 2022 a más de 401.000 votos y 9,6% en 2026.

La organización con José Ignacio García como candidato a presidente de la Junta supera a Por Andalucía, la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar y Podemos, quienes se quedan en cinco escaños. Esto supone que dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE, la opción que más crece no es la izquierda estatal clásica, sino una fuerza andalucista, soberanista y con discurso propio de territorio.

Resultados de las elecciones andaluzas 2026. / RTVE

Estas elecciones muestran que una parte importante del electorado prefiere una opción que habla desde Andalucía, con identidad andaluza, defensa de los servicios públicos, ecologismo y crítica a la dependencia política de Madrid.

Por eso la subida de escaños es importante: convierte a Adelante Andalucía en la principal referencia de la izquierda alternativa y abre la posibilidad de que el andalucismo de izquierdas deje de ser un espacio minoritario para convertirse en actor parlamentario con peso propio.

¿Cuál es el equivalente de Adelante Andalucía en Canarias?

En Canarias, aunque la comparación no es exacta, la más clara sería el partido de Drago Canarias, por su idea de " izquierda canarista, soberanista y ecologista". Obviamente, existen diferencias entre ambas formaciones políticas, y la principal es que Drago Canarias, en las pasadas elecciones de 2023, quedó fragmentado y fuera del Parlamento. El partido obtuvo 30.392 votos en la circunscripción autonómica y Unidas Sí Podemos 29.556, ambas por debajo de la barrera autonómica de 36.506 votos, mientras Nueva Canarias-Bloque Canarista sí consiguió 5 escaños.

Drago Canarias se define como: la izquierda soberanista, ecologista, de obediencia canaria y crítica con las lógicas estatales. En su programa electoral se presenta como una fuerza “profundamente enraizada en Canarias” y “sin ningún otro mandato que no sea el del pueblo canario”, con un discurso de sostenibilidad, servicios públicos, territorio y vida digna.

Donde no podemos comparar a estos dos grupos políticos es en cuestión de resultados, porque el efecto que tuvo Adelante en este 2026 sería similar si en Canarias, un partido como Drago consiguiera superar a la izquierda estatal tipo Podemos-Sumar y entrar con fuerza en el Parlamento, cosa que hasta día de hoy, no ha pasado. Además, no sería simplemente sacar representación: sería convertirse en la voz principal de una izquierda canaria con identidad propia, igual que Adelante ha hecho ahora en Andalucía.

¿Y si lo comparamos con Nueva Canarias?

Nueva Canarias-Bloque Canarista también entra en la comparación, pero de otra forma. Es una organización nacionalista y progresista que defiende Canarias como nacionalidad con identidad propia, y en 2023 sí logró 5 escaños

Pero en tono político se parecen menos. Nueva Canarias/ Bloque Canarista es más institucional, más asentada y menos “movimiento emergente de ruptura”. Adelante Andalucía en 2026 se parece más a lo que Drago intenta representar: una izquierda territorial con discurso propio frente a Madrid.

El 'Adelante Canarias'

Drago ocupa el espacio ideológico más parecido, pero Canarias todavía no ha vivido el salto electoral que Adelante acaba de protagonizar en Andalucía. Nueva Canarias conserva una implantación institucional mayor, aunque desde un perfil más moderado y menos rupturista. Por ello, podemos definir que Drago es el que más se asemeja al partido andaluz.