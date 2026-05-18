PAU 2026 en la ULPGC: pago de la inscripción, fechas de los exámenes y notas

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogerá entre el martes 2 y el viernes 5 de junio la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, una de las citas académicas más importantes para miles de estudiantes de Canarias que desean acceder a estudios superiores.

La universidad recordó que el periodo de matrícula para el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional tuvo lugar entre el 17 de marzo y el 24 de abril. Sin embargo, el plazo para el pago de las tasas administrativas continúa abierto hasta el próximo 22 de mayo.

Los estudiantes pueden abonar estas tasas mediante el documento de pago recibido por correo electrónico tras formalizar la matrícula o utilizando la pasarela habilitada en el portal de acceso universitario de la institución académica. La ULPGC advierte de que, en este último caso, la confirmación bancaria puede tardar algunos días en reflejarse en el sistema.

Fechas clave de las notas y revisiones

Las calificaciones provisionales de la convocatoria ordinaria se publicarán el 12 de junio. Posteriormente, los estudiantes dispondrán de un periodo para solicitar revisiones desde el 15 de junio hasta las 12:00 horas del día 17.

Las notas definitivas se harán públicas el 19 de junio, una fecha especialmente relevante para quienes estén pendientes de la preinscripción universitaria y de las notas de corte de los distintos grados.

La convocatoria extraordinaria de la PAU tendrá lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio. En este caso, el periodo de matrícula estará abierto del 9 al 22 de junio, coincidiendo este último día también con el cierre del plazo de pago de tasas.

Las calificaciones provisionales de julio se conocerán el 10 de ese mismo mes y las definitivas se publicarán el 17 de julio tras el correspondiente periodo de reclamaciones.

Más de 5.000 plazas de nuevo acceso en la ULPGC

Uno de los momentos más importantes para los futuros universitarios llegará con el inicio del proceso ordinario de preinscripción en grados universitarios, previsto entre el 12 de junio y el 2 de julio.

Durante ese periodo, el alumnado podrá seleccionar hasta seis titulaciones diferentes por orden de preferencia. El sistema de adjudicación prioriza siempre la opción situada en la posición más alta posible según la nota obtenida por el estudiante.

La ULPGC recuerda que, una vez asignada una plaza, las opciones colocadas en posiciones inferiores desaparecen automáticamente del proceso. Por ello, insiste en la necesidad de seguir atentamente el calendario oficial y formalizar la matrícula dentro de los plazos establecidos. No hacerlo implica quedar excluido automáticamente.

Actualmente, la universidad pública grancanaria ofrece más de 5.000 plazas de nuevo ingreso distribuidas en 54 titulaciones de grado. Entre ellas figuran seis programas de doble grado y seis titulaciones impartidas en modalidad no presencial.

En cuanto a la oferta presencial, la institución cuenta con 39 grados en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura.

La PAU mantiene un alto porcentaje de aprobados

Los datos del pasado año reflejan un elevado porcentaje de éxito académico entre los estudiantes que realizaron la prueba en la convocatoria ordinaria.

En 2025, el 92,62 % del alumnado presentado logró superar la PAU en la ULPGC. De los 4.754 estudiantes examinados, un total de 4.403 obtuvieron la calificación de apto.

Estas cifras mantienen la tendencia de los últimos años, marcada por altos índices de aprobados y una amplia participación de alumnado procedente tanto de Bachillerato como de ciclos formativos.

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte exige pruebas específicas

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es el único centro de la ULPGC que requiere pruebas físicas específicas obligatorias para acceder a sus estudios.

La primera convocatoria de estas pruebas ya se celebró el pasado mes de abril, mientras que la segunda tendrá lugar el próximo 10 de junio.

Los aspirantes conocerán la resolución provisional el día 12 de junio y, tras el periodo de reclamaciones, la lista definitiva de aptos se publicará el 23 de junio.

La inscripción debe realizarse a través de la página web oficial de la facultad, donde además se detalla toda la información relacionada con requisitos, ejercicios y documentación necesaria.