El terrorismo en el Sahel, la flota rusa y el narco retan a la protección de Canarias

Canarias es una de las regiones estratégicos más sensibles y vulnerables para España en el nuevo contexto geopolítico internacional. Lejos de ser considerado un territorio periférico, el Archipiélago emerge como una plataforma atlántica clave para la seguridad nacional y europea, que se enfrenta a múltiples desafíos. Lo refleja el último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), órgano asesor del gabinete de Presidencia del Gobierno central.

A lo largo del documento, las Islas aparecen asociadas de forma recurrente a amenazas relacionadas con la seguridad marítima, los flujos migratorios, los sabotajes de la flota fantasma rusa, la protección de infraestructuras críticas, el tráfico internacional de droga, la inestabilidad creciente en la región africana vecina del Sahel y los efectos del cambio climático.

Uno de los ámbitos donde Canarias copa mayor protagonismo es en el de los flujos migratorios. Aunque en 2025 se produjo una reducción significativa de las llegadas clandestinas a España respecto al año anterior, la denominada ruta atlántica entre África y las Islas continuó siendo la principal vía de entrada irregular al país, concentrando la mitad de las llegadas totales, y la más peligrosa.

Hay un cambio que preocupa de forma especial al DSN. El documento subraya que las actividades preventivas desarrolladas por España y sus socios europeos en la costa occidental africana han provocado una modificación de los patrones de los flujos, impulsando salidas desde puntos cada vez más meridionales del continente africano, especialmente desde Guinea Conakry. Esta evolución ha incrementado la ya de por sí altísima peligrosidad de las rutas marítimas y ha convertido a islas como El Hierro en uno de los principales destinos de llegada en el Archipiélago.

En 2025, en cualquier caso, se redujeron ostensiblemente las llegadas de cayucos y pateras a Canarias, con una disminución del 62% respecto del año anterior. Las previsiones apuntan a una tendencia decreciente de los flujos pero también a un mayor peligro de naufragios conforme se sigan desplazando al sur, haciendo más largos los trayectos.

El análisis advierte que las rutas migratorias se hacen más peligrosas al desplazarse al sur, hacia Guinea Conakry

Junto a la cuestión migratoria, el documento da una importancia en alza a la vulnerabilidad marítima del entorno canario, al ser las Islas un nodo crítico dentro de las infraestructuras submarinas estratégicas españolas. Los 15 cables submarinos de telecomunicaciones que conectan a Canarias con el mundo y los dos eléctricos que unen los sistemas insulares están bajo el riesgo de actos piratas por parte de la conocida como flota fantasma rusa, centenares de buques bajo banderas de conveniencia que emplean un complejo entramado irregular para burlar las sanciones impuestas al petróleo del régimen de Putin por la UE y EEUU tras la invasión de Ucrania.

Entre estos barcos hay algunos con medios para llevar a cabo sabotajes que pueden dejar a las Islas incomunicadas del exterior. El estudio alerta de que la presencia de estas embarcaciones en aguas isleñas se ha quintuplicado en los últimos meses, lo que explica que se hayan reforzado los controles marítimos y la monitorización de esta flota que se mueve en la oscuridad.

En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional muestra su preocupación por las incidencias que pueda tener el incremento de la inestabilidad en el Sahel, una región que cruza todo el continente africano y que limita al norte con el desierto del Sáhara y al sur con la sabana sudanesa.

El riesgo volcánico, la subida de temperaturas y la llegada de grandes tormentas son otros desafíos para las Islas

Los países del Sahel Occidental continúan afectados por «un elevado grado de inestabilidad a nivel político, de seguridad y económico», que constituye «un foco de amenaza significativo» para el vecindario sur de la OTAN, la UE y España. En este área de influencia se inserta Canarias. Especialmente, la situación en el Sahel central (Mali, Níger y Burkina Faso) «se ha deteriorado dramáticamente, hasta convertirse en el centro de gravedad del terrorismo mundial».

«Las operaciones cada vez más complejas y coordinadas y el uso de armamento avanzado ponen de manifiesto la mejora de las capacidades de los grupos terroristas», subraya el informe. En 2025, los gobiernos de transición de estos países, dirigidos por juntas militares que han alcanzado el poder a través de distintos golpes de Estado, no han logrado, según el DSN, revertir las crisis crecientes, ni materializar sus planes de transición hacia gobiernos democráticos.

El documento también sitúa al Archipiélago en los espacios de mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado internacional. El arco Canarias-Atlántico aparece como una zona especialmente expuesta al narcotráfico marítimo y a nuevas modalidades criminales relacionadas con el transporte transoceánico de drogas.

El informe alerta del incremento de embarcaciones semisumergibles, narcosubmarinos y lanchas rápidas que transportan cocaína a través del Atlántico central. Además, advierte de que algunas organizaciones criminales podrían estar utilizando las mismas rutas y estructuras logísticas empleadas para el tráfico de drogas para facilitar también actividades relacionadas con la inmigración clandestina.

De ahí se explican las dos grandes operaciones contra cargamentos récord de cocaína en aguas próximas a Canarias de este año. En enero, los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional abordaron el buque United S. Se incautaron 9.994 kilos de coca. Fueron descargados en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y a principios de este mes, la Guardia Civil interceptaba en alta mar otro buque, el Arconian. Transportaba un alijo histórico de 30,2 toneladas de cocaína, la mayor aprehensión de esta droga en la historia de España y Europa en un solo barco. La droga fue trasladada al Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Riesgos naturales

Desde la perspectiva de los riesgos naturales y climáticos, Canarias ocupa igualmente un lugar destacado. El DSN señala que durante 2025 se registraron seis series sísmicas, principalmente en el Parque Nacional del Teide, y que continúa activa la vigilancia volcánica reforzada en La Palma tras la erupción de 2021. El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volcanológico de Canarias mantienen una monitorización constante de emisiones gaseosas y otros parámetros geológicos en las islas que presentan más actividad volcánica: Tenerife, La Palma y El Hierro.

En materia climática, el documento advierte de que Canarias experimentó el año pasado temperaturas anómalamente elevadas tanto en tierra como en el mar. Las aguas de Canarias registraron récords térmicos dentro de una tendencia global de calentamiento oceánico sostenido. La temperatura media fue de 18,8 grados, con un valor de anomalía de +0,4 grados y carácter muy cálido.

Asimismo, el informe menciona diversos episodios meteorológicos extremos que afectaron al Archipiélago durante el año, incluyendo borrascas atlánticas con fuertes lluvias, inundaciones, temporales marítimos y vientos intensos.