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El tiempo de la Aemet para este martes en Canarias: cielos despejados y fuerte viento

Las temperaturas apenas experimentarán cambios en el archipiélago el 19 de mayo, según el pronóstico de la Aemet

Cielos casi despejados en Canarias a las 14.50 horas del lunes 18 de mayo de 2026 .

Cielos casi despejados en Canarias a las 14.50 horas del lunes 18 de mayo de 2026 . / EUMETSAT

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Los cielos poco nubosos o despejados predominarán en Canarias este martes, cuando solo se espera que se cubran algunas zonas del norte de varias islas a primeras y últimas horas de la jornada, en la que se prevén vientos moderados con rachas fuertes y temperaturas sin apenas cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima en ambas capitales será de 18 grados, conforme a su pronóstico, que anuncia viento moderado del nordeste y con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de distintas islas, así como con posibilidad de que se registren rachas localmente muy fuertes en determinadas latitudes a ratos.

También se esperan vientos del nordeste, que podrían girar a norte en algunas áreas por momentos, en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 5 con posibles repuntes de 6 y habrá marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado tras la mañana, salvo en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y del sureste durante las horas diurnas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado tras la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía y zonas de interior durante las horas diurnas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 23

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 1000-1200 m, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios, salvo ligero a moderado ascenso de las máximas en zonas altas, especialmente del norte. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales. En el suroeste, predominio de las brisas, así como progresivo role a componente este en zonas altas y debilitamiento del viento.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 23

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas por debajo de los 1100-1300 m, con cielos poco nubosos durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte durante la madrugada. Temperaturas sin cambios, salvo ligero a moderado ascenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste y el litoral este. Brisas en costas del oeste, así como progresivo role a componente este en zonas altas y debilitamiento del viento.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas por debajo de los 1100-1300 m, con cielos poco nubosos durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres, especialmente de las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del sur, así como progresivo role a componente este en zonas altas y debilitamiento del viento.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas por debajo de los 1300-1500 m, con cielos poco nubosos durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte y este durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste, así como progresivo role a componente este en zonas altas y debilitamiento del viento.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

Poco nuboso en general, salvo cielos nubosos de madrugada en el norte por debajo de los 1100-1300 m, cuando no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres, especialmente de las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste, así como progresivo role a componente este en zonas altas y debilitamiento del viento.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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