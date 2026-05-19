Mas de 1.500 romeros conquistarán Madrid en la IX Romería Canaria en la capital

La Casa de Canarias en Madrid ultima los preparativos para la celebración de la gran IX Romería Canaria en la capital, fundada hace nueve años por su Presidente, el canario Roberto Miño, y ya consolidada como el evento de canariedad más multitudinario y de mayor difusión fuera del archipiélago. La jornada tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo de 2026 y volverá a llenar las calles de Madrid de color, música, tradición y sentimiento canario con los más de 1800 romeros que ya participaron el año pasado a lo largo de toda la jornada.

Los actos comenzarán a las 12:00h con el ya clásico y emotivo Homenaje a la Bandera de Canarias y la tradicional Ofrenda a los Canarios en la Catedral del Redentor (calle de la Beneficencia, 18). Un acto que contará con la participación de destacados artistas canarios venidos de las Islas para la ocasión como Pepe Benavente, Caco Senante y Besay Pérez. Además, los artistas estarán acompañados por las Parrandas de la Casa de Canarias, El Botellín de Tejeda y La Guanchería de los Realejos, que se entremezclarán entre la multitud de romeros y los asistentes al encuentro que acudieran ataviados con sus trajes tradicionales. Durante el emotivo acto el Presidente Miño entregará las prestigiosas Medallas de Honor de la institución que, entre otros, este año distinguirá al polifacético artística y compositor Pedro Guerra y a Virgilo Correa, Presidente de Tirma y uno de los grandes pioneros y defensores del “Elaborado en Canarias”.

Mas de 1500 romeros conquistarán Madrid en la IX Romería Canaria en la capital / LP/DLP

Tras el Homenaje y la Ofrenda, dará comienzo el Paseo de los Romeros, un recorrido por las calles del centro de Madrid en el que las parrandas, timples y tambores en mano, llenarán de color y sonido canario el centro de la capital. La comitiva partirá desde la propia Catedral del Redentor y finalizará en Sala Changó (calle Covarrubias, 42). En la misma, a partir de las 15:00 h, los romeros podrán disfrutar de un picoteo canario en un ambiente distendido y de reencuentro. No faltará la pata de cerdo, el chorizo de Teror, el queso de las islas, las ambrosias, el Clipper y el “Carta de Oro”.

La celebración continuará por la tarde en la propia Sala Changó con La Gran Verbena Canaria que liderará, por aclamación popular, el incombustible Pepe Benavente que fiel a su carisma y a la tradición animará la jornada interpretando algunos de sus históricos temas. La fiesta no terminará ahí. Tras la esperada actuación de Benavente, la música continuará con una sesión de DJs liderados y seleccionados por Alboroto: DJ Alfonso Viera, DJ Luis Tenorio y DJ Pablo Serna, que traerán el mejor ritmo isleño a la capital.

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La IX Romería Canaria en Madrid, tal y como siempre dice su fundador Roberto Miño “no solo es un día festivo sino también un homenaje y reivindicación a nuestras raíces y una muestra viva del compromiso inquebrantable de los canarios con su tierra”.