Quesos latinos retirados del mercado: la AESAN alerta de la presencia de listeria
La alerta sanitaria afecta a varios quesos frescos de vaca de marcas como Goya, Sabor de Casa y Nativo, con fechas de caducidad hasta julio de 2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alerta de la presencia de Listeria monocytogenesen varios productos lácteos y ha recomendado a los consumidores que tengan en casa los lotes afectados que no los consuman.
Los productos lácteos tienen gran delicadeza y el incidente, avisado por las autoridades sanitarias de Aragón y Castilla y León, afecta a varios quesos frescos de vaca de origen nacional. La AESAN comenzó avisando sobre el queso latino de marca Goya, pero ayer por la tarde realizaron una ampliación añadiendo más marcas.
¿Qué es la listeria?
La listeria es una bacteria de transmisión alimentaria que puede causar listeriosis, una infección que suele causar fiebre, diarrea o malestar en personas sanas, pero que puede derivar en complicaciones graves en embarazadas, recién nacidos, personas mayores o inmunodeprimidas.
Los lotes que se ven afectados por esta bacteria son los siguientes:
Marca Goya
- Queso estilo llanero de 300 gramos. Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 18-05-2026 y el 06-07-2026.
- Queso Latino Barra de queso envasado de 300 gramos. Fechas de caducidad entre el 24-05-2026 y 12/06 de 2026.
- Queso Latino fresco de vaca de 300 gramos. Los lotes entre 10-05-2026 y el 21-06-2026.
- Queso Latino de 250 gramos. Fechas entre el 19-05-2026 y el 12-06-2026.
Marca Sabor de Casa
- Queso Latino formato barra de queso. Lotes con fechas de caducidad entre el 24-05-2026 y el 11-06-2026.
- Queso Latino envase 325 gramos. Fechas de caducidad entre el 23-05-2026 y el 21-06-2026.
Marca Nativo
- Queso costeño de 300 gramos. Lotes con fechas entre 18-05-2026 y el 04-07-2026.
- Queso costeño en barra 300 gramos. Fechas de caducidad del 23/05/2026 al 06/07/2026
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