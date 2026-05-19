La calima regresa a Canarias este miércoles con temperaturas en ascenso

La calima volverá a aparecer en los cielos de Canarias este miércoles, cuando predominarán los cielos poco nubosos, persistirán los vientos fuertes a rachas en diversas áreas de las islas y las temperaturas tenderán a subir, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 18 grados en las dos capitales del archipiélago, de acuerdo a su pronóstico, que señala que el viento se prevé moderado de componente norte, siendo ocasionalmente fuerte en áreas orientadas al noroeste y al este.

En las aguas de Canarias se esperan vientos del nordeste y fuerza 4 a 5 aunque con posibles repuntes de fuerza 6, marejada a fuerte marejada pero con algún área de marejadilla y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos en el oeste, y poco nuboso en el resto. Calima ligera, más significativa en las zonas altas durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en el norte y este para las máximas. Viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y del sureste durante las horas diurnas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 26

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos en el oeste, y poco nuboso en el resto. Calima ligera, más significativa en las zonas altas durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en el norte y este para las máximas. Viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y en el sur de Jandía durante las horas diurnas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 25

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 m, sin descartar lloviznas ocasionales, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur. Calima ligera en medianías y zonas altas orientadas al sur. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en zonas altas, especialmente en cumbres, que podrá ser moderado. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas diurnas. Brisas en costas del sur, así como viento de sureste flojo a moderado en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 23

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1200 m, sin descartar lloviznas ocasionales, abriéndose amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur. Calima ligera en altura en medianías orientadas al sur. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso en zonas altas, especialmente en medianías del norte, para las máximas que podrán ser moderadamente más altas. Viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste y el litoral este durante las horas diurnas. Brisas en costas del oeste, así como viento de sureste débil a moderado en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 25

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 800-1000 m, sin descartar lloviznas ocasionales, abriéndose amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur. Calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres para las máximas. Viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en el litoral este durante las horas diurnas. Brisas en costas del sur, así como componente este débil en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos en el nordeste por debajo de los 1100-1300 m, sin descartar lloviznas ocasionales, abriéndose amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en zonas de interior, especialmente para las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste, así como componente este débil en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el nordeste por debajo de los 800-1000 m, sin descartar lloviznas ocasionales, abriéndose amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en zonas de interior, especialmente para las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste, así como componente este débil en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 17