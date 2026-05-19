Canarias presenta una guía para identificar y abordar la violencia vicaria: "Un maltratador nunca puede ser un buen padre"

Un niño empieza a llorar cuando un allegado menciona a su madre, de un día a otro vuelve a chuparse el dedo y pierde el habla o, sin ninguna causa aparente, empieza a bajar su rendimiento escolar. Son algunos de los indicadores de riesgo que recoge la Guía para madres que sufren violencia vicaria e institucional para ayudar a las víctimas y a los profesionales que tratan a diario con menores a identificar estos casos y abordarlos.

El manual, elaborado por la periodista Nanda Santana con el apoyo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recoge los consejos de madres supervivientes que pretenden visibilizar sus experiencias y ofrecer diversas claves de acompañamiento. Será repartido entre 150 trabajadores del ámbito de la judicatura, la medicina, la psicología y la educación para impulsar una mayor especialización.

Presentación de la 'Guía para madres que sufren violencia vicaria' / José Pérez Curbelo

La creadora del texto y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presentaron este martes la iniciativa y expusieron los principales retos y necesidades en la atención a las víctimas. Resonó el caso de Anna y Olivia, las hermanas que desaparecieron en Tenerife el 27 de abril de 2021 después de pasar horas con su padre Tomás Gimeno, que estaba en trámites de separación de la madre de las menores. Y el asesinato de un niño de 10 años en Arona a manos de su padre, que también dejó muy grave a su pareja.

Uno de cada cinco niños sufre violencia sexual antes de alcanzar la mayoría de edad

Desde 2013, cuando empezaron los registros oficiales en España, 68 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres, nueve de ellos en Canarias, y 311 permanecen en situación de riesgo. "Presentamos una herramienta de compromiso público, de responsabilidad institucional y, sobre todo, de reconocimiento hacia muchas mujeres que durante demasiado tiempo han tenido que afrontar el dolor, la incomprensión y, en ocasiones, la soledad frente a una de las expresiones más crueles de la violencia machista", subrayó Pestana.

Santana, por su parte, expresó su deseo de que "desaparezca de las leyes ese párrafo que permite que el menor esté en contacto con su maltratador", una situación que tachó de "inadmisible" en un Estado de Derecho. Además, reclamó que los pediatras actúen de oficio al detectar señales de agresión sexual y "dejen de pensar que somos unas mentirosas y unas manipuladoras".

Violencia institucional

"La violencia institucional es todavía más dolorosa que la violencia vicaria", enfatizó la autora de la guía, que reclamó más formación para que los abogados, psicólogos, profesores y otros trabajadores no revictimicen a los menores ni a sus madres, porque "hay profesionales haciendo mal su trabajo". Asimismo, hizo un llamamiento para que "se ponga el foco en el que agrede y no en la madre que le intenta proteger".

Auxiliadora Díaz: "El interés superior del menor no puede depender del órgano judicial que te toque"

El acto continuó con las intervenciones de la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, y la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Eva Bajo. "Todavía queda mucho por hacer porque la sociedad no termina de entender que un maltratador nunca puede ser un buen padre", aseguró la primera de las ponentes. Por otro lado, quiso desmentir estereotipos de género como que las mujeres retiran las denuncias, ya que de 1.600 asuntos penales que entran a los juzgados, no llegan a 85 los procedimientos que siguen adelante.

La violencia contra los menores es una realidad extendida, pues uno de cada cinco niños sufre violencia sexual antes de alcanzar la mayoría de edad y un 75% de los casos se producen en el interior del domicilio familiar. "Hacemos lo que podemos, pero no todos los profesionales que atendemos a los niños tenemos esa formación especializada", añadió la médica forense.