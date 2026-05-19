Inteligencia artificial y una red para la atención a enfermedades raras: Canarias recibe más de 7,5 millones para digitalizar su atención sanitaria

Canarias recibirá 7,5 millones para poner en marcha el programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Servicio Canario de Salud (SCS). El convenio, suscrito entre el Archipiélago, Red.es y el Ministerio de Sanidad, define casos de uso de inteligencia artificial en el sector de la salud y el desarrollo de la Red Únicas, dedicada a la atención de pacientes con enfermedades raras y minoritarias.

La luz verde a esta iniciativa se da tras la reunión técnica mantenida este martes entre el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya; el director del Red.es, Jesús Herrero y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS), Juan Fernando Muñoz. El objetivo del programa es transformar la atención sanitaria mediante la digitalización y el uso de nuevas tecnologías.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) financiada con fondos Feder 2021-2027, dotada con un presupuesto total de 223 millones de euros extra para el Sistema Nacional de Salud. El encuentro ha permitió iniciar el proceso para la puesta en marcha del convenio de colaboración, con una duración de cuatro años y que tiene por objeto la colaboración en el desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes, a través de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y analítica avanzada a la información clínica y de gestión.

Monitorización de patologías crónicas

Entre las principales líneas de acción del programa, se contempla la implantación de programas de monitorización remota de patologías crónicas, el uso de analítica avanzada en salud, y el desarrollo de casos de uso basados en Inteligencia Artificial, enfocados a la ayuda al diagnóstico y la detección precoz, así como en el apoyo a los profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria entre otras aplicaciones.

Entre los casos de uso se incluirán algunos destinados al diagnóstico y seguimiento de enfermedades raras, mediante el proyecto Únicas. Los resultados obtenidos en cada comunidad se pondrán a disposición del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se busca facilitar la implantación de programas de telecuidados y monitorización remota, promoviendo un modelo de atención más personalizado, accesible y sostenible.

Liberar tiempo a los profesionales

Están incluidas en esta línea de acción las actividades necesarias de establecimiento de marcos de trabajo, evaluaciones de impacto de protección de datos, análisis de riesgos, y evaluación de los modelos desarrollados, conforme a normativa, directrices y recomendaciones aplicables. En conjunto, el objetivo es liberar tiempo de los profesionales, garantizar la equidad en la prestación de servicios médicos y mejorar la calidad asistencial optimizando los recursos del Sistema Nacional de Salud.

Los modelos y sistemas de inteligencia artificial desarrollados serán conformes a la normativa aplicable y seguirán las directrices y recomendaciones que puedan ser establecidas por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y otros organismos competentes.

El director del SCS destacó el papel de la transformación digital como eje fundamental para mejorar la calidad, equidad y sostenibilidad del sistema sanitario. Goya aseguró que la salud digital "no debe entenderse únicamente como una incorporación de tecnología, sino como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de un sistema sanitario" en el que la fragmentación geográfica supone un reto añadido para la accesibilidad y la coordinación entre profesionales.

Fortalecer el sistema de salud

Por su parte, el director general de Red.es detalló que este convenio “permitirá fortalecer el sistema de salud a través de la implantación de tecnología avanzada y soluciones de inteligencia artificial que van a repercutir en el diagnóstico, la prevención, la atención a las enfermedades raras o herramientas para monitorizar pacientes con patologías crónicas".

Finalmente, el secretario general de Salud Digital remarcó la importancia de este plan dentro de la Estrategia de Salud Digital del SNS, en la que la Comunidad Autónoma de Canarias lleva trabajando con el Ministerio de Sanidad desde 2021, como herramienta para reforzar la incorporación de la inteligencia artificial a la asistencia sanitaria e impulsar la disponibilidad y el acceso a la imagen médica.