La DGT avisa: cuidado con esta falsa multa que utiliza los peajes para robar los datos bancarios de los canarios
Los estafadores intentan hacerse pasar por la DGT para obtener datos bancarios y personales de sus víctimas
Millones de conductores utilizan el coche a diario y algunos pueden enfrentarse a sanciones económicas por no respetar la normativa establecida. Las multas de tráfico son muy comunes y, por ello, los ciberdelincuentes las utilizan para estafar a sus víctimas haciéndose pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de engañar a los conductores y robar sus datos personales o bancarios.
Cómo funciona la estafa
El envío del supuesto impago llega a través de SMS o correo electrónico y se trata de "un aviso de multa pendiente, un supuesto intento previo de notificación y, sobre todo, una llamada a la acción inmediata. “Último aviso”, “pago urgente” o “evite recargos” son expresiones habituales en estos mensajes, que incluyen un enlace para consultar la infracción o abonar la sanción", explican desde RACE.
También advierten de que en determinados casos incorporan elementos como menciones normativas o referencias generales de vehículos para intentar que la víctima caiga en la trampa con mayor facilidad.
Claves para detectar el fraude
Desde la DGT recuerdan que no envían notificaciones de sanciones por email o SMS solicitando el pago de multas. Los únicos canales de comunicación que utilizan son a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial DEV.
Además, existen diferentes señales que ayudan a identificar este tipo de fraude:
- Desconfiar de los menajes o llamadas que utilicen un tono de urgencia
- Solicitud de pagos inmediatos o información personal
- Enlaces que dirigen a páginas web fraudulentas
- Errores gramaticales
También hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes utilizan cada vez técnicas más elaboradas para que sus víctimas no sospechen del fraude.
¿Qué hacer si ha recibido un mensaje falso de la DGT?
El INCIBE lanza una serie de consejos para las personas que hayan accedido al enlace y hayan proporcionado datos personales y bancarios a los estafadores. En primar lugar, la víctima debe informar a su banco para que le indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias.
Además, se deben guardar todas las evidencia para interponer una denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil
La Guardia Civil insiste en que insiste en que esta vigilando este tipo de estafas y recuerda a los ciudadanos que deben seguir las recomendaciones para evitar este tipo de engaños.
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