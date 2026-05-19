Fred. Olsen Express impulsa la accesibilidad marítima universal

Fred. Olsen Express refuerza su compromiso con la accesibilidad universal en el transporte marítimo en Canarias y se consolida como uno de los referentes del sector en materia de inclusión y movilidad sin barreras.

Entre las principales medidas que la naviera implementa en sus buques e instalaciones destacan rampas de acceso, pasillos y recorridos interiores adaptados, butacas y aseos específicos para personas con movilidad reducida, así como plazas de aparcamiento con acceso directo por rampa al embarque bajo reserva previa.

El personal de la compañía recibe formación especializada para ofrecer asistencia durante el embarque y desembarque, garantizando una atención personalizada en todas las fases del viaje. Con ello, Fred. Olsen Express busca consolidar un servicio marítimo más humano e inclusivo en las islas en cada trayecto.

Fue la primera naviera en España en obtener la Certificación de Accesibilidad Universal de AENOR conforme a la norma UNE 170001-2. Primero en dos de sus trimaranes, en 2022 y posteriormente, en 2023, fue ampliada a toda su flota de fast ferries e instalaciones terrestres, incluyendo oficinas y zonas de embarque.

La labor de la naviera ha sido reconocida por su contribución a la inclusión social y a la mejora de la calidad del transporte marítimo, impulsando estándares de accesibilidad que sirven de referencia en el sector. Con el Premio Solidarios ONCE Canarias 2025 y con la integración de la compañía en la Red Tenerife Accesible, impulsada por Sinpromi, que promueve la movilidad inclusiva en el archipiélago.

En materia de accesibilidad sensorial, la compañía ha incorporado magnéticos en cafeterías y tiendas a bordo, así como señalética en braille, facilitando los desplazamientos de las personas con discapacidad visual o auditiva.

La empresa continúa avanzando en innovación con puertas automáticas, optimización de accesos y mejoras tecnológicas que buscan garantizar una experiencia de viaje más cómoda, autónoma y segura.

En las terminales y buques se han adaptado los espacios de atención al cliente, las zonas de espera accesibles y los sistemas de apoyo para facilitar el embarque y desembarque de las personas con movilidad reducida.

Según explica el director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, “Estas iniciativas forman parte de una estrategia global orientada a eliminar barreras físicas y sensoriales, garantizando que cualquier persona pueda viajar en igualdad de condiciones en todas las rutas operadas por la compañía”.

“El objetivo -añade- es seguir evolucionando hacia un modelo de transporte plenamente accesible, integrando tecnología, formación y diseño inclusivo en cada uno de sus servicios”.

La compañía trabaja de forma continua con entidades sociales y expertos en accesibilidad para identificar nuevas mejoras y velar porque sus servicios respondan a las necesidades reales de todos los usuarios del transporte marítimo.

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Además, la formación del personal se refuerza de manera permanente para asegurar una atención cercana, eficiente y adaptada a cualquier necesidad de movilidad o comunicación.