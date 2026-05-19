Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos por ignorar esta luz intermitente de los semáforos: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Los semáforos forman parte del día a día de millones de conductores y peatones en España. La mayoría de conductores conocen el significado básico de sus luces y los respetan para garantizar la seguridad vial y evitar grave sanciones económicas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza sus redes sociales para avisar a los conductores sobre el estado de las carreteras cada día, pero también para recordarle situaciones y conocer si sabrían cómo actuar. En este caso, el organismo preguntó a los conductores qué debían cuando se encuentran con una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes de un semáforo.

¿Cómo deben actuar los conductores?

El Reglamento General de Circulación recoge que cuando los conductores se encuentren ante esta situación deben saber que queda temporalmente prohibido el paso. "Luz roja intermitente o dos luces rojas intermitentes alternativamente: prohíben temporalmente el tránsito ante un paso a nivel, una entrada a un puente móvil o a un pontón transbordador, una salida de vehículos de extinción de incendios o una aproximación de una aeronave", explican desde RACE.

En estos caso, los conductores deben detenerse por completo y reanudar la marcha cuando la luz del semáforo cambie de color.

Luces amarillas intermitentes

Cuando los conductores se encuentren con una luz amarilla intermitente, deben saber que esta señal luminosa sí permite continuar la marcha, pero exige extremar la precaución. Además, esta señal no exime a los conductores de respetar la señales de stop, ceda el paso o respetar las reglas generales sobre prioridad de paso.

El resto de luces fijas del semáforo

Lo más frecuente es que los vehículos se encuentren con señales luminosas fijas durante un tiempo determinado, entre ella se encuentran:

Luz roja fija: prohíbe el paso y obliga a los conductores a no rebasar la línea de detención.

prohíbe el paso y obliga a los conductores a no rebasar la línea de detención. Luz amarilla fija: obliga a los vehículos a detenerse cómo si se tratase de una luz roja siempre el vehículo puede detenerse sin poner en riesgo la seguridad vial.

obliga a los vehículos a detenerse cómo si se tratase de una luz roja siempre el vehículo puede detenerse sin poner en riesgo la seguridad vial. Luz verde fija: permite el paso siempre que no se bloquee la intersección o impida el tránsito de peatones o conductores.

Los conductores deben respetar las indicaciones de los semáforos / Neomotor

Sanciones

No respetar estas señales luminosas puede conllevar se considera una infracción grave y los conductores se exponen a importantes sanciones económicas con pérdida de puntos del carné. Los conductores pueden recibir 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de circulación.

Además, en muchas ciudades existen los llamados “foto-rojo”, cámaras que detectan automáticamente a los vehículos que atraviesan el semáforo cuando está prohibido.