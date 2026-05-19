“Menos de un milímetro”: la campaña que lleva a aulas y festivales el aviso por el aumento de las ITS en Canarias

El Gobierno de Canarias ha puesto el foco en una realidad sanitaria que preocupa cada vez más: el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual entre la población joven. Bajo el lema “Menos de un milímetro”, la Dirección General de Juventud y la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, la ESSSCAN, han impulsado una campaña de sensibilización que llegará a centros educativos, redes sociales y grandes eventos del Archipiélago.

La iniciativa busca trasladar un mensaje directo: una decisión aparentemente pequeña puede marcar una diferencia enorme. El lema hace referencia al grosor de un preservativo y a su papel en la prevención de infecciones de transmisión sexual. La campaña pretende reforzar el uso del preservativo, el autocuidado y la información como herramientas básicas para vivir la sexualidad de forma más segura y responsable.

Una campaña pensada para hablar el lenguaje de los jóvenes

Lejos de limitarse a una acción institucional puntual, la campaña nace con vocación de continuidad. El objetivo, según explicó el director general de Juventud, Daniel Morales, es que ayuntamientos, entidades del tercer sector y otras instituciones puedan sumarse a la iniciativa y difundir sus materiales en sus propios espacios de actuación.

Para ello se ha creado una web oficial con información actualizada sobre ITS, recursos de prevención, materiales descargables y contenidos pensados para redes sociales. La campaña incluye también una pieza audiovisual, un tema musical y material didáctico para reforzar el mensaje en entornos donde la población joven está especialmente presente.

La estrategia no se queda solo en internet. El Ejecutivo canario prevé distribuir preservativos en grandes eventos, entre ellos previsiblemente el Cook Music Fest y el Granca LiveFest, además de desarrollar acciones formativas en centros educativos. La intención es llevar el mensaje allí donde están los jóvenes, tanto en las aulas como en espacios de ocio.

Clamidia, gonorrea y sífilis, entre las más comunes

La campaña parte de un dato relevante: las ITS más comunes en Canarias son la clamidia, la gonorrea y la sífilis, con especial incidencia en el grupo de jóvenes de entre 15 y 29 años. Además, según los datos difundidos por el Gobierno autonómico, Canarias se sitúa entre las comunidades con mayor incidencia de VIH. En 2022 se notificaron 5,9 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 5,4.

Otro dato refuerza la preocupación sanitaria: en 2023, el 63% de los nuevos diagnósticos de VIH en Canarias se dieron en menores de 35 años. Desde la ESSSCAN se insiste en que estas cifras obligan a actuar, especialmente porque muchas infecciones pueden no presentar síntomas y transmitirse sin que la persona lo sepa.

Prevención, pruebas y consentimiento

La web de la campaña recuerda que las ITS se transmiten principalmente durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. También subraya la importancia de usar preservativo desde el principio hasta el final de la relación sexual, vacunarse frente al VPH y la hepatitis A y B, y hacerse pruebas cuando se haya producido una situación de riesgo.

El mensaje va más allá de la prevención médica. La campaña incorpora también referencias al consentimiento, la libre elección y la necesidad de una educación sexual basada en la información y el respeto. De hecho, los materiales advierten de que la pornografía no debe confundirse con educación sexual ni con un modelo de relaciones basado en el consentimiento, la protección y el cuidado mutuo.

“Prevenir es cuidar”

Durante la presentación, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, defendió que la campaña forma parte del plan de acción dirigido a la juventud y recalcó que las políticas juveniles no deben entenderse como un complemento, sino como una prioridad dentro de la acción pública.

Por su parte, el director de la ESSSCAN, José Montelongo, definió la iniciativa como necesaria para abordar un reto sanitario creciente. “Prevenir es cuidar”, señaló durante la presentación, al advertir de que el aumento de las ITS afecta de forma especial a la población joven.

La creatividad musical de la campaña corre a cargo de David Omar, de Laboratorio Musical, que ha elaborado un tema pensado para conectar con los jóvenes desde un lenguaje más cercano. La canción, según explicó, no solo habla de transmisión y prevención, sino también de consentimiento y libre elección.

Con “Menos de un milímetro”, Canarias intenta convertir un gesto sencillo en un mensaje de salud pública: informarse, protegerse y compartir información fiable puede evitar riesgos que, en muchos casos, no se ven a simple vista.