Oficial: la Ley de Propiedad Horizontal puede hacer que el propietario asuma las deudas de su nueva vivienda

Antes de comprar una vivienda deberíamos asegurarnos de que todo se encuentra en regla y que la operación parte de cero, puesto que la Ley de Propiedad Horizontal establece que el nuevo propietario de un inmueble en una comunidad de vecinos puede verse obligado a asumir determinadas deudas pendientes vinculadas a la vivienda, incluso aunque no las haya generado él.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

En su artículo 9.1, la ley dispone que, si una vivienda tiene recibos o derramas pendientes, el nuevo propietario puede verse obligado a asumir esas cantidades, aunque la deuda haya sido generada por el anterior titular. La vivienda queda, por tanto, “afecta” al cumplimiento de estas obligaciones económicas.

¿Qué deudas puede asumir el comprador?

Si un nuevo propietario adquiere una vivienda endeudada sin saberlo, su responsabilidad no es ilimitada. Por ello, la ley establece un límite temporal claro: el propietario deberá hacerse cargo de las deudas del año en curso en el momento de la compra y de los impagos correspondientes a los tres años naturales anteriores a la adquisición.

Mónica García e Isabel Rodríguez. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Por su parte, las cantidades anteriores a ese periodo seguirán siendo responsabilidad del antiguo propietario. Esto abre la puerta a situaciones en las que un comprador puede encontrarse con deudas inesperadas si no se ha informado correctamente antes de la firma.

¿Cómo se puede evitar un impago?

Para evitar problemas futuros, los expertos recomiendan solicitar el certificado de deudas de la comunidad antes de formalizar la compraventa. Este documento, emitido por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, acredita si la vivienda está al corriente de pago o si existen cantidades pendientes.

Sin este certificado, la escritura de compraventa no debería formalizarse, salvo que el comprador exima expresamente al vendedor de esta obligación.

¿Cuáles son las obligaciones del vendedor?

Por ley, toda persona que vaya a vender una vivienda debe declarar en escritura pública si el inmueble tiene o no deudas con la comunidad. Además, debe aportar el certificado correspondiente, lo que refuerza la transparencia en la operación y protege en parte al comprador frente a posibles impagos ocultos.

La Ley de Propiedad Horizontal refuerza así el cobro de las deudas comunitarias, pero al mismo tiempo exige al comprador informarse bien antes de firmar, ya que una falta de revisión previa puede traducirse en pagos inesperados tras la compra.