Oficial: la Ley de Propiedad Horizontal puede hacer que el propietario asuma las deudas de su nueva vivienda
El nuevo propietario puede verse obligado a saldar recibos y derramas generadas por el anterior titular de la vivienda
Antes de comprar una vivienda deberíamos asegurarnos de que todo se encuentra en regla y que la operación parte de cero, puesto que la Ley de Propiedad Horizontal establece que el nuevo propietario de un inmueble en una comunidad de vecinos puede verse obligado a asumir determinadas deudas pendientes vinculadas a la vivienda, incluso aunque no las haya generado él.
¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?
En su artículo 9.1, la ley dispone que, si una vivienda tiene recibos o derramas pendientes, el nuevo propietario puede verse obligado a asumir esas cantidades, aunque la deuda haya sido generada por el anterior titular. La vivienda queda, por tanto, “afecta” al cumplimiento de estas obligaciones económicas.
¿Qué deudas puede asumir el comprador?
Si un nuevo propietario adquiere una vivienda endeudada sin saberlo, su responsabilidad no es ilimitada. Por ello, la ley establece un límite temporal claro: el propietario deberá hacerse cargo de las deudas del año en curso en el momento de la compra y de los impagos correspondientes a los tres años naturales anteriores a la adquisición.
Por su parte, las cantidades anteriores a ese periodo seguirán siendo responsabilidad del antiguo propietario. Esto abre la puerta a situaciones en las que un comprador puede encontrarse con deudas inesperadas si no se ha informado correctamente antes de la firma.
¿Cómo se puede evitar un impago?
Para evitar problemas futuros, los expertos recomiendan solicitar el certificado de deudas de la comunidad antes de formalizar la compraventa. Este documento, emitido por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, acredita si la vivienda está al corriente de pago o si existen cantidades pendientes.
Sin este certificado, la escritura de compraventa no debería formalizarse, salvo que el comprador exima expresamente al vendedor de esta obligación.
¿Cuáles son las obligaciones del vendedor?
Por ley, toda persona que vaya a vender una vivienda debe declarar en escritura pública si el inmueble tiene o no deudas con la comunidad. Además, debe aportar el certificado correspondiente, lo que refuerza la transparencia en la operación y protege en parte al comprador frente a posibles impagos ocultos.
La Ley de Propiedad Horizontal refuerza así el cobro de las deudas comunitarias, pero al mismo tiempo exige al comprador informarse bien antes de firmar, ya que una falta de revisión previa puede traducirse en pagos inesperados tras la compra.
- La Aemet advierte de un domingo complicado en Canarias por el viento y el fuerte oleaje: habrá lluvias en estas zonas
- El Gobierno da el primer paso para traspasar a Canarias la competencia de los aeropuertos que no son de interés general
- La Aemet alerta de un cambio de tiempo en Canarias para hoy jueves
- Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
- Canarias cambia el bar por el match para encontrar el amor: 'La peor sensación es el vacío después de acostarte con alguien
- La Hipoteca Joven Canaria estará lista antes de verano: estos son los requisitos para acceder al programa
- Alerta del Departamento de Seguridad Nacional: la flota fantasma rusa amenaza la conectividad de Canarias con posibles ataques a cables submarinos
- La Agencia Tributaria Canaria abre su nueva sede tras más de siete años de demora