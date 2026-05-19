Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas

La previsión meteorológica apunta a un importante ascenso térmico en Canarias durante el próximo fin de semana, con calima y máximas que podrían superar los 30 grados en varias islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un notable aumento de las temperaturas en Canarias a partir de finales de esta semana debido a la llegada de una masa de aire cálido de origen norteafricano. El episodio vendrá acompañado de largas horas de insolación y presencia de calima, especialmente en las islas orientales del archipiélago.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que el incremento térmico comenzará a notarse desde el miércoles, aunque será entre el viernes y el sábado cuando el calor gane intensidad en buena parte de las islas, con máximas que podrían situarse entre los 30 y los 33 grados en algunos puntos.

El calor irá en aumento durante la semana

Según la previsión de la Aemet, el miércoles estará marcado por intervalos nubosos en el norte de las islas, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados. También se espera una ligera presencia de calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura.

Ese día las temperaturas comenzarán a subir de manera moderada, especialmente en zonas de interior. El viento soplará del norte con intensidad moderada y algunos intervalos de mayor fuerza.

Para el jueves, la situación continuará siendo similar en el norte de las islas montañosas, donde podrían registrarse lloviznas ocasionales durante las primeras horas y al final de la jornada. Sin embargo, en amplias zonas del archipiélago se mantendrán los cielos despejados.

Jornada de calor en Las Palmas de Gran Canaria (15/09/25) / Andrés Cruz

La Aemet advierte de que ya el jueves podrían alcanzarse los 30 grados en zonas interiores del sur de Gran Canaria y en áreas del este de Lanzarote y Fuerteventura.

Viernes y sábado: los días más calurosos

El episodio de calor será más evidente entre el viernes y el sábado. Durante la jornada del viernes se espera una presencia más destacada de calima en las islas orientales y en zonas elevadas, mientras que en las islas occidentales este fenómeno será más débil y localizado principalmente en medianías orientadas al sureste.

Las temperaturas continuarán ascendiendo y podrían registrarse máximas de entre 30 y 33 grados en la vertiente sur de Gran Canaria, en áreas interiores y del sureste de las islas orientales y también en algunos puntos del sur de Tenerife.

Además del calor, el viento también cobrará protagonismo. Se esperan intervalos de viento fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, con posibles rachas muy fuertes en zonas costeras y expuestas.

El sábado continuará el ambiente cálido en Canarias, con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos o despejados en el resto del territorio. La calima seguirá afectando principalmente a Lanzarote y Fuerteventura.

Canarias, en una dinámica más veraniega

Este episodio coincide con el progresivo aumento de temperaturas habitual en la recta final de mayo, aunque los valores previstos estarán por encima de lo normal para esta época del año en algunas zonas del archipiélago.

Las condiciones meteorológicas podrían favorecer además una sensación térmica más elevada en áreas resguardadas del viento y orientadas al sur.

La evolución de este episodio dependerá de la intensidad final de la masa de aire sahariano y de la persistencia de la calima durante el fin de semana.