Pedro Sánchez usa la asamblea mundial de la OMS para atacar a Fernando Clavijo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado a un lado la mesura con la que venía refiriéndose al choque con su homólogo canario, Fernando Clavijo, por la gestión de la crisis sanitaria del MV Hondius –el crucero ‘infectado’ por hantavirus que tuvo que parar en Tenerife para el desembarco de los viajeros y que justo este lunes llegó a Róterdam para su limpieza– para lanzar una andanada de reproches que, aun sin nombrarlo de forma explícita, tenía al nacionalista como claro destinatario. Y lo hizo precisamente en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en Ginebra: «Todavía hay quien cree que la solidaridad depende de la conveniencia».

Sánchez, que compareció junto al director general de la OMS, Tedos Adhanom, no dejó pasar la oportunidad de sacar pecho por el papel de España en la crisis del Hondius y, al mismo tiempo, de pasarle factura a Clavijo. El ataque del también líder del PSOE se produjo solo un día después de que el presidente canario, en una entrevista publicada el domingo en los diarios de Prensa Ibérica, le recriminase a Sánchez el desdén y la opacidad con que su Gobierno trató a la Comunidad Autónoma en el abordaje de la crisis sanitaria: «Parece que para Pedro Sánchez España es un Estado federal, salvo la parte de Canarias», dijo Clavijo durante la entrevista como resumen del descontento que impera en su Gabinete. La respuesta le llegó este lunes al nacionalista desde la septuagésima novena (79) Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.

Cambio de 'estrategia'

«En mi país hubo quien se preguntó si debíamos ayudar a estas personas o las abandonábamos a su suerte», le espetó Sánchez a un Clavijo a quien a esas alturas ya no era necesario mencionar con nombre y apellidos. El inquilino de Moncloa se tomaba así su particular revancha tras las críticas y reproches del jefe del Ejecutivo autonómico. Hasta ese momento, la discusión política con el Gobierno de Canarias la venían sosteniendo la ministra de Sanidad, Mónica García, y, sobre todo, el titular de las carteras de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien no en vano es también el secretario general de los socialistas isleños y el más que previsible futuro contendiente del nacionalista en las elecciones autonómicas del próximo año. Por eso resulta más evidente si cabe el cambio de la ‘estrategia’ o de la forma de conducirse, premeditado o no, con que Sánchez venía abordando la polémica con Clavijo.

Sánchez usa la asamblea mundial de la OMS para atacar a Fernando Clavijo

Porque Sánchez fue en Ginebra con todo, hasta el punto de afirmar que, en España, «hay quien todavía cree que el Derecho Internacional es como una especie de menú a la carta; que las obligaciones son opcionales; que la solidaridad depende de la conveniencia». El presidente del Gobierno central colocaba así al presidente canario en el centro de la diana política para, a continuación, subrayar y elogiar el papel de las autoridades civiles, militares y sanitarias durante la crisis del MV Hondius. «Cuando recibimos la llamada de la Organización Mundial de la Salud pidiendo ayuda, no dudamos», aseguró el socialista, quien al referirse a la gestión del reciente brote de hantavirus registrado en el crucero, ahondó también en que «una potencia media» como España no puede paliar por sí sola «los enormes recortes que está sufriendo el sistema internacional de salud». No obstante, Sánchez subrayó su iniciativa para «movilizar la voluntad política, los recursos económicos y las alianzas necesarias».

Al borde de la ruptura

Hay que recordar que las relaciones entre el PSOE y Coalición Canaria (CC), el partido que lidera Fernando Clavijo, venían ya tocadas antes del suceso del Hondius, si bien lo ocurrido alrededor del buque ‘infectado’ ha desembocado en que la cuerda que une a ambos partidos –ya de por sí frágil– esté más cerca que nunca de romperse. De hecho, los nacionalistas tienen previsto abordar el futuro de su pacto con los socialistas en Madrid en una reunión interna este próximo día 23, cumpliendo así lo que el propio Clavijo ya adelantó en el último pleno del Parlamento de Canarias, esto es, que serían los órganos de CC los que tendrían la última palabra al respecto.

«En mi país hubo quien se preguntó si debíamos ayudar a estas personas o las abandonábamos» Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

Sea como sea, y al menos en principio, la ruptura de las relaciones entre PSOE y CC no es del todo inevitable, o cuando menos no lo era hasta la intervención de Sánchez desde la sede de la OMS. De un lado porque CC, que lidera el Ejecutivo autonómico –el mismo que comparte con el PP–, sabe de la conveniencia de mantener puentes con el Gobierno estatal aun cuando los incumplimientos denunciados por los nacionalistas son cada vez más numerosos: desde la ‘agenda canaria’ hasta la flexibilización de las reglas fiscales, por ejemplo. Y_del lado del PSOE, y sobre todo, porque perder el voto de la diputada de CC en el Congreso Cristina Valido restaría apoyos a un Gobierno central ya de por sí necesitado; es más, un Gobierno al borde de quedar exangüe tras las ‘fugas’ de Junts y, a su modo, del PNV.