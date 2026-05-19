Pedro Zerolo, la inmortalidad de la igualdad y la justicia social

Pedro Zerolo fue (es) referente en la conquista de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQ+ en España. Compromiso, valentía, humanidad. Zerolo (Caracas, 1960-Madrid, 2015) dejó un legado inmortal. Impulsor decisivo en la lucha por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, se convirtió no solo en un icono para la comunidad LGTBI, sino en un referente en equidad y justicia social. Este año, recibe la medalla de oro de Canarias.

Antes de conquistar (o intentar) la igualdad, Zerolo dejó pronto su Venezuela natal y pasó su infancia y adolescencia en Tenerife, donde estudió Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL). Más tarde completó su formación en Madrid, especializándose en análisis de derecho comparado, y comenzó a implicarse en proyectos sociales.

En 1992 pasó a formar parte del Cogam (Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Madrid). Y a partir de ahí, una lucha imparable. Una batalla que no se olvida ni con su muerte, hace ahora once años.

Fue elegido presidente de Cogam en 1998 y reelegido en 2000 y 2002, consolidándose como una de las voces más influyentes del activismo LGTBI en España. «El nuestro es un movimiento de reivindicación, transformador, transgresor, revolucionario, donde soy una pieza más», decía sobre él mismo, ya convertido en referente de la lucha LGTBI: «Me ha tocado ponerle voz pero no hubiera podido hacerlo si no hubiera habido mucho trabajo de mucha gente detrás».

Su papel fue especialmente relevante en las negociaciones políticas en torno a la Ley de Parejas de Hecho impulsada por Izquierda Unida y el PSOE. Además, participó activamente en la presentación de iniciativas de reforma del Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Congreso de los Diputados, aprobado en 2005.

Zerolo fue reivindicación y compromiso, ejemplo de justicia social, de la lucha por los derechos humanos. Y José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente, lo dejó claro tras una votación histórica: «Quien me convenció para hacer la ley del matrimonio homosexual fue Pedro Zerolo». Meses después de la aprobación, Zerolo se casó con su pareja, Jesús: «El amor siempre vence, y no se puede recurrir».

Socialista, republicano y laico, ocupó el sexto puesto en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid, encabezada por Trinidad Jiménez, y desde entonces ejerció como concejal del PSOE en la capital. Gracias a su compromiso y capacidad de diálogo, Zerolo se convirtió en una de las figuras clave del socialismo español. Su intervención en el Senado como ponente resultó especialmente significativa, al denunciar públicamente la discriminación que sufría la comunidad homosexual en España y defender la necesidad de avanzar hacia una igualdad real y efectiva. «En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted», llegó a espetarle a Ana Botella.

Pero la muerte llamó a su puerta demasiado pronto. En 2014, hizo público que le habían diagnosticado cáncer. El 9 de junio de 2015 falleció a causa de esa enfermedad de seis letras que le afectó al páncreas. Su fallecimiento provocó una gran conmoción social y numerosos homenajes en toda España.

Como reconocimiento a su legado, en julio de 2015 el Ayuntamiento de Madrid aprobó renombrar la antigua plaza de Vázquez de Mella como plaza de Pedro Zerolo. Ese mismo año, la Villa de Adeje, en Tenerife, dedicó una plaza a su memoria, y la ciudad de Elche hizo lo propio con un jardín.

También municipios como Molina de Segura, Málaga, San Cristóbal de La Laguna y La Rinconada impulsaron iniciativas para dedicarle calles y espacios públicos en homenaje a su trayectoria y a su incansable defensa de los derechos humanos. En 2019, el Cabildo de Tenerife le otorgó de forma póstuma el título de Hijo Ilustre de la Isla. Pedro Zerolo tenía 54 años cuando murió. «Soy un tío normal, de una familia normal, que ha hecho de todo, pero intensamente», se describía. Ese tío normal dejó un legado imborrable contra la discriminación, legado que hoy nadie –o casi– se atreve a cuestionar.