La Aemet avisa del regreso de la calima a Canarias este miércoles

La calima volverá a dejarse ver este miércoles en los cielos de Canarias, en una jornada marcada por el predominio de cielos poco nubosos, viento con rachas fuertes en distintas zonas del archipiélago y un ligero ascenso de las temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las dos capitales canarias, las mínimas se situarán en 18 grados. Las máximas alcanzarán los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 23 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento soplará moderado de componente norte, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en áreas expuestas al noroeste y al este.

En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles intervalos de fuerza 6. Habrá marejada a fuerte marejada, aunque también alguna zona de marejadilla, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La previsión por islas para este miércoles es la siguiente:

Gran Canaria

En el norte, por debajo de los 700-900 metros, predominarán los cielos nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur. Habrá calima ligera en medianías y zonas altas orientadas al sur.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en zonas altas, especialmente en cumbres, donde podrá ser moderado. El viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas diurnas. Brisas en costas del sur y viento de sureste flojo a moderado en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23

Lanzarote

Predominio de cielos nubosos en el oeste de la isla y poco nuboso en el resto. Habrá calima ligera, más notable en zonas altas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo las máximas en el norte y el este. El viento será moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y del sureste durante las horas diurnas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 17 / 26

Fuerteventura

Cielos nubosos en el oeste y poco nubosos en el resto. La calima será ligera, con mayor presencia en zonas altas a partir de la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente las máximas en el norte y el este. Soplará viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y en el sur de Jandía durante el día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 17 / 25

Tenerife

En el norte, por debajo de los 900-1200 metros, predominarán los cielos nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán amplios claros durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur. Se espera calima ligera en altura en medianías orientadas al sur.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, salvo un ligero ascenso en zonas altas, especialmente en medianías del norte, donde las máximas podrán subir de forma moderada. El viento será moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste y el litoral este durante las horas diurnas. Brisas en costas del oeste y viento de sureste débil a moderado en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25

La Gomera

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 800-1000 metros, sin descartar lloviznas ocasionales, con apertura de amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur. Habrá calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sur.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado de las máximas en cumbres. El viento soplará moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en el litoral este durante el día. Brisas en costas del sur y componente este débil en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 18 / 23

La Palma

Predominarán los cielos nubosos en el nordeste por debajo de los 1100-1300 metros, sin descartar lloviznas ocasionales, con amplios claros durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado. La calima será ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste durante la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas continuarán con pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado en zonas de interior, especialmente en las máximas. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste y componente este débil en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 18 / 22

El Hierro

Cielos nubosos en el nordeste por debajo de los 800-1000 metros, sin descartar lloviznas ocasionales, con apertura de amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado. Se espera calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado en zonas de interior, especialmente en las máximas. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste y componente este débil en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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