La Aemet determina para este jueves cielos despejados en Canarias pero con nubes en las primeras horas del día

Este jueves predominarán los cielos despejados en Canarias, aunque durante las primeras horas del día podrían aparecer algunas nubes en distintas zonas del Archipiélago. En el norte de las Islas, esa nubosidad podría dejar alguna lluvia débil y ocasional.

Las temperaturas irán en ascenso y, en algunos puntos, podrían alcanzar de forma local los 30 grados. En las capitales canarias, la Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas serán de 18 y 19 grados, respectivamente.

El viento soplará moderado del norte a noroeste, aunque podría intensificarse a últimas horas del día en zonas del extremo noroeste, sur y este de las Islas. No se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

En el mar, se espera viento del norte o nordeste, con fuerza entre 3 y 5. Habrá marejada o marejadilla, acompañada de mar de fondo del norte o noroeste, con olas de entre 1 y 2 metros.

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Se podrían alcanzar localmente los 30 ºC en zonas del este. Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior, del sur y al este durante la madrugada y por la tarde-noche.

Arrecife 18/26 ºC.

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos en el oeste, con apertura de amplios claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas al este y sur, donde se podrían alcanzar los 30 ºC de forma local. Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y en el sur de Jandía por la tarde-noche.

Puerto del Rosario 19/28 ºC

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el sur por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte girando por la tarde a noroeste, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día.

Las Palmas de Gran Canaria 19/23 ºC

TENERIFE

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, predominio de cielos nubosos sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas bajas del nordeste. Viento moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en el extremo noroeste y en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Santa Cruz de Tenerife 18/24 ºC

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde-noche.

San Sebastián de La Gomera 18/23 ºC

LA PALMA

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el oeste por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías y zonas altas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste por la tarde.

Santa Cruz de La Palma 17/22 ºC

EL HIERRO

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y oeste.

Valverde 14/17 ºC