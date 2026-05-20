Baleària incorpora a Canarias un fast ferry de 128 millones con capacidad para 1.200 pasajeros: unirá Gran Canaria con Morro Jable

El nuevo buque, que ha supuesto una inversión de 128 millones de euros, reforzará las conexiones entre Las Palmas de Gran Canaria, Morro Jable y Santa Cruz de Tenerife. De esta forma, Baleària busca mejorar la conectividad marítima y la movilidad interinsular tanto para residentes como para turistas y empresas logísticas, apostando por un modelo de transporte más eficiente, sostenible y adaptado al crecimiento de la demanda en Canarias.

¿Qué ventajas presenta el nuevo buque?

El Mercedes Pinto ha sido diseñado para ofrecer a los pasajeros una experiencia de viaje más rápida, cómoda y eficiente en las conexiones marítimas entre islas. El nuevo fast ferry de Baleària cuenta con 123 metros de eslora —la longitud total de una embarcación medida desde la proa hasta la popa—, capacidad para 1.200 pasajeros y espacio para transportar hasta 425 vehículos.

Estas características convierten al buque en una de las embarcaciones más avanzadas con las que contará Canarias. Además, destaca por su velocidad, ya que puede alcanzar hasta 35 nudos, lo que permitirá optimizar los tiempos de conexión entre Las Palmas de Gran Canaria, Morro Jable y Santa Cruz de Tenerife.

El confort también juega un papel importante en el diseño del barco. El fast ferry dispone de amplios salones de butacas, zonas VIP Premium, terrazas exteriores, servicio de restauración a bordo y espacios adaptados para mascotas. Asimismo, incorpora áreas infantiles y sistemas de estabilización que mejoran la comodidad durante la travesía.

Sinónimo de sostenibilidad y digitalización

El ferry se posiciona como uno de los referentes en ecoeficiencia dentro del transporte marítimo de alta velocidad gracias a sus motores duales, preparados para funcionar con gas natural licuado y biogás, combustibles más sostenibles y con menores emisiones contaminantes.

Además, el buque funciona bajo el concepto de smart ship, incorporando herramientas inteligentes capaces de monitorizar en tiempo real el consumo de combustible y las emisiones. Todo ello permitirá optimizar tanto la eficiencia operativa como el impacto ambiental de cada trayecto.

¿Por qué se llama Mercedes Pinto?

El nombre del nuevo ferry rinde homenaje a una de las figuras culturales más importantes de Canarias durante el siglo XX, Mercedes Pinto. Nacida en San Cristóbal de La Laguna, destacó como escritora, poetisa, dramaturga y pedagoga, además de convertirse en una pionera en la defensa de los derechos civiles y de la igualdad de la mujer en una época marcada por las limitaciones sociales.

A través de esta elección, la naviera busca reforzar su vínculo con el archipiélago y poner en valor referentes femeninos ligados a la cultura, la historia y el talento canario. La compañía continúa así con su línea de incorporar nombres de figuras destacadas a sus embarcaciones, vinculando su flota con elementos representativos de los territorios en los que opera.