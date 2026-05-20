Canarias acepta el modelo de gestión de aeropuertos que el Estado pactó con Euskadi: “Entre el 1 y el 10, nos quedamos con el 5”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó este martes que el Ejecutivo regional trabaja para alcanzar un acuerdo “similar al alcanzado con Euskadi”, basado en un órgano paritario de coordinación y participación con capacidad de influir en las decisiones estratégicas de la red aeroportuaria canaria: “Entre el 1 y el 10 nos quedamos como el 5”.

Clavijo, tras su reunión con el lehendakari Imanol Pradales en Ajuria Enea, defendió que el Archipiélago tenga voz directa en materias clave como las inversiones, la planificación económica, las tarifas aeroportuarias o la conectividad aérea, sin que ello suponga ni una transferencia de competencias ni una ruptura del actual marco constitucional y estatutario.

“Como establece nuestro Estatuto, queremos tomar decisiones sobre nuestros aeropuertos y no enterarnos por los medios de comunicación”, subrayó Clavijo, antes de insistir en que “otra cosa es que en un proceso de negociación no se puede llegar al máximo. Es un acuerdo razonable que nos permite ser escuchados y poner objeciones”

Impacto en la movilidad y la economía

El Ejecutivo autonómico considera que la condición ultraperiférica de Canarias hace aún más necesaria esa participación directa por el impacto que los aeropuertos tienen tanto en la movilidad como en la economía del Archipiélago.

“Hemos perdido 35.000 plazas de Ryanair en la campaña de invierno por la subida tarifaria que Aena va a usar en aeropuertos de Argentina o Brasil para mejorar las condiciones de los accionistas privados”, denunció Clavijo. Por ese motivo, insistió en que “es razonable que las comunidades autónomas tengamos capacidad de decisión” en las estrategias de Aena.

El Gobierno canario sostiene que el Archipiélago necesita participar activamente en la planificación aeroportuaria por su absoluta dependencia del tráfico aéreo. El turismo, principal motor económico de las Islas, y la movilidad de residentes convierten a los aeropuertos en infraestructuras esenciales para la cohesión territorial y la competitividad.

En esa línea, el Ejecutivo regional pretende que Canarias pueda intervenir también en políticas de conectividad, impulso de nuevas rutas y coordinación de redes de transporte asociadas a los aeropuertos, siguiendo el esquema pactado con Euskadi.

Órgano bilateral

El modelo alcanzado entre el Estado y Euskadi para la creación de un órgano bilateral aeroportuario no implica la transferencia de la gestión aeroportuaria ni la cesión de instalaciones, que continúan bajo titularidad y control operativo de Aena.

En realidad, el mecanismo se apoya en una previsión ya recogida en la legislación estatal desde 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que permite a las comunidades autónomas participar en la gestión de los aeropuertos de interés general a través de instrumentos de coordinación.

La fórmula vasca dio un paso más mediante la creación de un órgano bilateral Estado-comunidad autónoma concebido como espacio permanente de concurrencia, cooperación y participación institucional.

Presidencia rotatoria

Adaptado a Canarias, el modelo permitiría al Archipiélago intervenir en la definición de decisiones estratégicas relacionadas con los aeropuertos insulares, especialmente en aspectos vinculados al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), las inversiones, las tarifas, la conectividad o la promoción de nuevas rutas.

La propuesta en negociación contempla una presidencia rotatoria entre ambas administraciones y reuniones periódicas de coordinación. Entre sus funciones estarían la emisión de informes sobre inversiones, planes directores y servidumbres aeroportuarias, así como la definición de estrategias vinculadas al desarrollo económico y al transporte.