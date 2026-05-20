Samuel Perdomo, asesor inmobiliario: “En vez de trabajar en Huesca, puedo hacerlo desde Canarias en cholas y bañador”

En un mercado tensionado, donde conseguir una vivienda se ha convertido en una misión casi imposible, el impacto del turismo sobre Canarias vuelve a situarse en el centro del debate. El experto inmobiliario Samuel Perdomo abordó en el pódcast Volcanicacommunity cómo el crecimiento turístico y el auge de la vivienda vacacional están afectando directamente a los precios y a la disponibilidad de vivienda en el Archipiélago.

¿Afecta el turismo al mercado inmobiliario?

Sí. La alta rentabilidad que ofrecen muchos alquileres turísticos ha provocado que numerosos propietarios destinen sus viviendas al alojamiento temporal en lugar del alquiler residencial tradicional. Esta nueva situación, en un mercado ya tensionado, ha reducido la oferta disponible para los residentes y ha contribuido al incremento de los precios tanto de compra como de alquiler, especialmente en las zonas de mayor demanda.

Samuel Perdomo explica que uno de los principales problemas es que el número de viviendas sigue siendo prácticamente el mismo, mientras que la demanda continúa creciendo año tras año. Además, señala que la construcción de nuevas promociones avanza a un ritmo lento y que, en Canarias, el margen para seguir edificando también es limitado debido a las propias características territoriales de las islas.

El experto destaca que esta combinación entre alta demanda, escasa oferta y limitación de suelo termina tensionando todavía más el mercado inmobiliario. A ello se suma la llegada de nuevos residentes, trabajadores en remoto y el crecimiento de la vivienda vacacional, factores que incrementan la competencia por acceder a una vivienda.

La última pandemia, el principio de la transformación digital

La llegada del COVID-19 supuso un punto de inflexión en la forma de trabajar. El confinamiento, derivado de las restricciones sanitarias, obligó a miles de empresas a implantar modelos de teletrabajo de manera inmediata.

Muchas compañías tuvieron que adaptar su actividad al entorno online en cuestión de semanas. Lo que inicialmente surgió como una solución de emergencia terminó consolidándose como una nueva forma de entender el trabajo. Este cambio también modificó los hábitos de vida de miles de personas.

Un empleado trabaja en remoto desde su domicilio. / Europa Press

Tal y como explica Samuel, la posibilidad de trabajar desde Canarias permite que muchos profesionales prioricen aspectos como la calidad de vida, gracias a un clima favorable prácticamente durante todo el año. Poder vivir junto al paseo de Playa de Las Canteras se ha convertido en uno de los grandes atractivos para quienes eligen el Archipiélago como lugar de residencia mientras desarrollan su actividad laboral en remoto.

Mientras Canarias continúa atrayendo a trabajadores remotos y nuevos residentes por su clima y calidad de vida, el debate sobre el equilibrio entre desarrollo, turismo y vivienda sigue ganando peso en las islas.