Canarias y Euskadi exigen "voz y voto" ante el nuevo pacto migratorio europeo

Canarias y Euskadi elevan juntas la voz en vísperas de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, previsto para el 12 de junio. El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, escenificaron este miércoles en el Palacio de Ajuria Enea una alianza política e institucional que trasciende la coyuntura y que sitúa a ambos territorios en un mismo mapa: el de las comunidades que soportan, desde posiciones distintas, la presión real de las rutas migratorias.

El encuentro concluyó con un acuerdo para remitir un escrito conjunto al Gobierno central y a las instituciones europeas en el que ambos "territorios frontera" reclaman participar con "voz y voto" en los mecanismos de seguimiento, financiación y evaluación del pacto migratorio europeo.

El escrito conjunto incide precisamente en que se concrete el mecanismo de acogida, que se aclaren los recursos destinados a los migrantes en tránsito y que el despliegue del pacto no se haga "desde una lógica estatal centralizada ni desde una lectura parcial de la realidad migratoria".

Realidades migratorias específicas

Pradales resumió la posición conjunta con una exigencia de fondo: "Necesitamos que nuestra voz sea escuchada y mayores capacidades para gestionar este reto".

Canarias aporta a esa alianza la experiencia de una frontera sur sometida desde hace años a una presión constante en la Ruta Atlántica. Euskadi, por su parte, reclama que se reconozca su papel en la frontera norte, no como un simple "territorio de paso", sino como una comunidad que sostiene una respuesta humanitaria estable para personas migrantes en tránsito.

De ahí que el documento pida el "reconocimiento de la Ruta Atlántica y de la frontera norte de Euskadi como realidades migratorias específicas".

Ambos gobiernos consideran que la nueva arquitectura comunitaria no puede desplegarse desde una mirada uniforme, como si todas las comunidades afrontaran el fenómeno migratorio desde la misma posición geográfica, social y humanitaria.

La Europa de las Regiones

Clavijo elevó el tono político contra una visión del fenómeno migratorio que no distingue la complejidad territorial del continente. "El pacto no tiene en cuenta la Europa de las Regiones y pretende tratar a todos los territorios por igual".

Para el presidente canario, esa uniformidad resulta incompatible con la realidad de un Archipiélago que ha asumido durante años la llegada de miles de personas que huyen "del hambre y de la muerte", máxime cuando "todo parece indicar" que puede producirse "en cualquier momento" otro fenómeno migratorio masivo.

En ese escenario, advirtió, Canarias no tendría capacidad suficiente para "albergar en condiciones dignas", por lo que sin recursos, sin planificación estatal y sin participación directa de los territorios afectados, el pacto europeo corre el riesgo de quedarse en una arquitectura administrativa alejada de la realidad.

Plan integral migratorio estatal

Pradales fue claro al definir el fondo político del mensaje conjunto: "La migración es un reto que nos interpela, que nos afecta".

Por ello, recordó que ya en el pasado ambos gobiernos autonómicos pusieron sobre la mesa de Pedro Sánchez, en varias Conferencias de Presidentes, tanto la elaboración de un Plan estatal Integral de Gestión de la migración como la necesaria solidaridad en la atención a los menores migrantes, que cristalizó en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

Pradales insistió en que el pacto migratorio europeo es "un hito muy relevante" para territorios como Euskadi y Canarias, obligados a adaptar dispositivos de acogida, procedimientos de protección internacional, sistemas de seguimiento e instrumentos de solidaridad, por lo que "el Estado debe de una vez por todas hacer sus deberes y despejar todas las incertidumbres normativas y operativas en torno a esta cuestión".

Clavijo invita a Pradales a la visita del papa León XIV a Canarias

Al respecto, Clavijo agradeció la posición del Gobierno vasco y afirmó que "el pueblo canario se ha sentido atendido y acompañado por el pueblo vasco". Ambos mandatarios, subrayó, comparten “una visión clara de cómo hay que abordar el fenómeno migratorio”. Esa sintonía se traducirá ahora en una ofensiva institucional conjunta ante Madrid y Bruselas.

La reunión abordó, además, la próxima visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los días 11 y 12 de junio —justo cuando entra en vigor el pacto migratorio de la UE—, y Clavijo invitó al lehendakari a acompañarle durante esa visita. Pradales, que recientemente participó en una Audiencia General con el pontífice en el Vaticano, agradeció el gesto y dejó abierta la posibilidad de asistir. "Haremos todos los esfuerzos por intentar acompañar a Canarias en el viaje del Papa", afirmó.

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Más allá de la migración, ambos presidentes trataron otros ámbitos de colaboración, como la Formación Profesional y los avances tecnológicos, especialmente en Inteligencia Artificial.