Los colegios de Canarias se forman en Doramas: la nueva plataforma digital que aúna todos los servicios del sistema educativo para reducir burocracia

La educación canaria comienza a prepararse para uno de los cambios más significativos en la gestión de sus procesos, aplicativos y trámites burocráticos. Una treintena de centros pilotos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de todo el Archipiélago han comenzado este miércoles su formación en Doramas, la nueva plataforma digital desarrollada por la Consejería de Educación que aúna todos los servicios del sistema educativo en una única herramienta.

Esto responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y las familias del alumnado, que acusan una fragmentación excesiva de los aplicativos que se traduce en una mayor carga burocrática, mayores dificultades para la comunicación entre docentes y tutores o duplicidad de datos de estudiantes que tardan semanas en solventarse por la falta de unidad administrativa. Los CEIP elegidos para testear la nueva aplicación empezarán a utilizarlo a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso, y se prevé que en noviembre llegue a 534 centros de todo Canarias y en junio a la totalidad de colegios de las Islas. "Doramas reducirá más del 50% de la carga burocrática que sufre el personal de la Consejería", afirmó el consejero de Educación, Poli Suárez.

La implementación de la herramienta será progresiva y se completará en el curso 2028/2029

El pistoletazo de salida a la relación entre Doramas y los centros educativos tuvo lugar en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, recinto en el que, por un día, fueron los dirigentes de los colegios los que asistieron a clase. En palabras del consejero, se parte del sistema Pincel Ekade, el sistema de gestión e información educativa oficial del Gobierno de Canarias en la actualidad, que se sostiene en una tecnología que se ha quedado obsoleta y cuenta con más de una treintena de aplicaciones fuera de su entorno. Doramas sintetiza los aplicativos y los integra en una única herramienta, para automatizar y eliminar trámites dispersos, centralizar la información, y agilizar con datos únicos, interoperables y disponibles en tiempo real, que aceleran la operativa de los centros, el profesorado y la administración central. De igual manera, también persigue facilitar y mejorar la comunicación entre el equipo docente y las familias, que podrán realizar un seguimiento más ágil e intuitivo de la evolución de los estudiantes.

El profesorado podrá acceder al sistema desde sus casas sin tener que estar en el centro

La herramienta, que tendrá un formato como portal web y otro como aplicación móvil, integrará procesos de todo tipo: la gestión de la expedición de titulaciones; la tramitación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor; la administración de las bibliotecas y de los inventarios del material de los centros. A esto se suman utilidades como la firma electrónica y documentación; una secretaría virtual a través de la que realizar aplicativos, como becas o matrículas; un portal de transparencia en materia de inspección educativa y gestión económica; cursos formativos para el profesorado, así como acreditaciones profesionales —aún en desarrollo—; programas educativos y conocer la oferta de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas; consulta de los planes de estudios y la planificación escolar o la comunicación con todos los estamentos de la comunidad educativa, entre otros.

En definitiva, incorpora multitud de elementos dirigidos a todos los implicados en la educación: equipos directivos, profesorado, personal de administración y servicios, inspección educativa, alumnado, personal de los servicios centrales, familias, personal de organismos públicos o tutores de las empresas de prácticas, entre otros. Doramas contará con dos interfaces diferenciadas, una para los profesionales del sector educativo y otra para la familia. Cada perfil, asignado a uno de estos grupos, sólo tendrá disponible las funciones que pueda utilizar, factor que favorece la accesibilidad al eliminar trámites innecesarios.

Transmisión de datos entre instituciones

La interoperabilidad entre instituciones es otra de las necesidades que busca responder la plataforma. En el sistema actual, los datos no se transmiten automáticamente entre las aplicaciones y se deben esperar semanas para que se haga. Doramas, al trabajar con un único dato centralizado, se integra con las principales gestiones que no estén recogidas en el programa. De esta manera, aunque existan aplicativos externos al núcleo de la herramienta, todo estará reflejado de forma automática y se solventarán incidencias como la duplicidad de datos del alumnado. Por otro lado, la portabilidad es otra de las características destacadas de la nueva aplicación. El profesorado, para acceder al sistema actual, debe hacerlo desde la aplicación de escritorio, alojada en los ordenadores del centro, por lo que no pueden acceder desde sus dispositivos personales. Con Doramas, tendrán la posibilidad de hacerlo, incluso, desde sus teléfonos móviles.

La implementación de la plataforma se llevará a cabo de forma progresiva. En el caso de Educación Infantil y Primaria, se prevé que en junio del año que viene todos los colegios utilicen la herramienta. A partir de septiembre de 2027, se llevará a un centenar de centros de Educación Obligatoria (CEO) e Institutos de Educación Secundaria (IES) que no impartan grados de Formación Profesional (FP). Finalmente, en septiembre de 2028 estará integrado en los centros de FP y el resto de enseñanzas.

El consejero Poli Suárez afirmó en el acto de presentación que se trata de un proyecto "concebido para crecer a lo largo de los años" y destacó que desde Educación llevan "meses de trabajo" para hacer realidad Doramas, "uno de los grandes hitos" de una legislatura marcada por la mejoría de los servicios digitales de la comunidad educativa. "Con esta medida, lo que estamos haciendo es acercar la educación a la ciudadanía para hacerla más accesible, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa", sentenció Suárez.