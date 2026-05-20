El comedor escolar que alimenta el campo canario

En Canarias, el mediodía escolar mueve cada jornada una cadena silenciosa que va del campo al plato, pasando por cocinas que pocos ven. Lo que tienen en el plato no es solo nutrición, es también una decisión económica, una apuesta de territorio y, si se gestiona bien, una lección sobre el mundo en el que viven.

Una demanda que puede transformar el sector primario

La restauración colectiva escolar genera en Canarias una demanda alimentaria estable y de gran volumen. A diferencia del consumidor particular, el comedor escolar compra cada día, con planificación anticipada y cantidades regulares. Esa previsibilidad es exactamente lo que necesitan los productores locales para poder organizarse y crecer.

Sin embargo, durante años la presión sobre el precio en las licitaciones públicas orientó esa demanda hacia producto importado o hacia grandes distribuidores ajenos al archipiélago. El resultado fue una oportunidad perdida para el campo, la ganadería y la pesca canarios.

Operadores como Albi Canarias han optado por revertir esa tendencia. Con entre el 90 % y el 95 % de sus productos procedentes de proveedores canarios, la empresa demuestra que el abastecimiento local a escala es viable. Cada euro invertido en producto de las islas es un euro que permanece en la economía canaria, que retribuye a un productor local y que sostiene empleo en el sector primario.

Proximidad que llega al plato

El producto de cercanía no solo tiene impacto económico, sino que mejora la calidad de lo que se sirve. Menos tiempo de transporte significa mayor frescura, mejor trazabilidad y un control más directo sobre el origen de los ingredientes. En un servicio destinado a la infancia, esa garantía no es accesoria.

A ello se suma la incorporación de recetas de la tradición gastronómica canaria en los menús. Cuando el alumnado reconoce en su plato sabores propios de su entorno, la relación con la comida cambia. Se reduce el desperdicio, mejora la aceptación y el comedor se convierte en un espacio donde también se aprende a valorar lo que la tierra produce.

Educar desde la mesa

El valor educativo del producto local en el comedor va más allá de la nutrición. Saber de dónde vienen los alimentos, entender que detrás de cada ingrediente hay un productor y un territorio, es una forma concreta de trabajar el consumo responsable desde la infancia. Una generación que crece comiendo producto canario y entendiéndolo tiene más posibilidades de seguir eligiéndolo.

El comedor escolar, gestionado con esta visión, deja de ser un servicio complementario para convertirse en una herramienta de desarrollo sostenible. Una herramienta que conecta educación, economía local e identidad cultural en el espacio más cotidiano de la jornada escolar.