La DGT lo deja claro: multas de 200 euros para los ciclistas canarios que no lleven los elementos necesarios para ser visibles
Tráfico insiste en que los ciclistas deben respetar la normativa establecida
La bicicleta se ha convertido en un medio de movilidad económico, sostenible y práctico. Por ello, muchos canarios han comenzado a utilizaros más frecuentemente como medio de transporte, dejando a un lado los vehículos. Lo cierto es que los ciclistas deben seguir una serie de medidas establecidas desde Tráfico para garantizar la seguridad vial y reducir los accidentes.
Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como la Guardia Civil han querido recordar a los ciclistas la importancia de cumplir con la normativa establecida y extremar las medidas de seguridad. "Cada salida en carretera empieza por la seguridad".
Elementos imprescindibles
La normativa establece que los ciclistas deben ser vistos desde al menos 150 metros, para que el conductor pueda adelantarlos garantizando la máxima seguridad al detectar su presencia en las carreteras. Par que un
Para poder ser bien vistos, deben utilizar un sistema de alumbrado obligatorio incluye:
- Luz blanca en la parte delantera
- Luz roja trasera
- Dispositivo reflectante trasero rojo no triangular.
Todas las luces deben estar homologadas por la Unión Europea. Circular sin el alumbrado adecuado o con dispositivos no certificados supone multas de hasta 200 euros. También es obligatorio es uso de prendas reflectantes es obligatorio tanto en vías urbanas como interurbanas, no llevar prenda de este estilo puede acarrear multas de hasta 100 euros.
El uso del casco homologado es la principal protección con la que cuentan los ciclistas. No llevar casco supone una multa de hasta 200 euros.
"Cuando circulamos en bici, una indumentaria correcta que proteja y nos haga visible es fundamental. Igualmente, debemos realizar mantenimiento a nuestro vehículo y equiparlo con los elementos necesarios para que nos vean a suficiente distancia", recuerda la DGT.
La manera correcta de circular
Desde Tráfico recuerdan que los ciclistas deben respetar las normas de circulación al igual que los conductores. Estas son algunas indicaciones que recoge la normativa:
En ciudad:
- Las bicicletas deben circular por el carril, pudiendo acercarse a la derecha si es seguro.
- Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.
- Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.
En carretera:
- Se debe circular por el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.
- Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados, siempre y cuando sea seguro.
- Los ciclistas pueden circular en paralelo, siempre situados al extremo derechos, salvo tramos sin visibilidad (curvas y rasantes) y cuando estén aglomerados que deben colocarse en hilera.
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