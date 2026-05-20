Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Las Palmas de Gran Canaria: planificación y horarios

Desde este próximo 21 de mayo comienza el programa del Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, con un calendario de actividades abiertas al público que incluye conciertos, visitas a unidades, exposiciones de material, exhibiciones caninas, simuladores y demostraciones de adiestramiento, etc.

La agenda se concentra en la capital grancanaria, con eventos organizados por unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en el archipiélago. El objetivo es acercar a la ciudadanía el trabajo diario de las Fuerzas Armadas y reforzar la coordinación con instituciones civiles.

El programa incorpora un componente solidario. El miércoles 21 de mayo, el Auditorio Alfredo Kraus recibe a las 20:00 horas un concierto de la Unidad de Música del MACAN con carácter benéfico a favor de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, centrada en el apoyo a menores con cáncer.

La jornada principal, el sábado 23 de mayo

El acto central se fija para el sábado 23 de mayo en la plaza de Jerónimo Saavedra (antes Plaza de la Música). El día arranca a las 10:00 horas en la plaza de Jerónimo Saavedra con el izado solemne de Bandera y la inauguración de la exposición estática. A las 11:00 se programa la visita de autoridades y, desde el mediodía, comienzan las exhibiciones: a las 12:00 una tabla de combate del Ejército de Tierra y a las 12:15 una exhibición canina del Ejército del Aire y del Espacio

Ya a las 13:00 horas, la programación se desplaza a La Cícer (playa de Las Canteras) para una demostración de rescate en el mar, condicionada por la meteorología. La intervención se realiza con un helicóptero 'Super Puma' del 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento, según aclaran fuentes del cuerpo.

Maniobra de rescate del SAR. / LP/DLP

A esa misma hora, la agenda incorpora además una demostración dinámica de desactivación de artefactos explosivos improvisados (IED) a cargo de la Armada, en el mismo entorno de la playa. Por la tarde, las exhibiciones caninas regresan a la plaza: a las 16:45 interviene la Armada y a las 17:00 el Ejército de Tierra.

El desfile de los cazas

El tramo final del día concentra el acto institucional principal. A las 18:30 horas se programa el solemne arriado de Bandera, el homenaje a los caídos y el desfile terrestre, acompañado de un desfile aéreo con cazas F-18 del Ala 46, con base en Gando.

Sobrevuelo de los cazas F18. / LP/DLP

El 21 de mayo a partir de las 09:30 horas también habrá un sobrevuelo previo de los F-18, supeditado a las condiciones meteorológicas, para tomar referencias de cara a la jornada central del sábado.

Estos serán los horarios para el DIFAS en Las Palmas de Gran Canaria:

Jueves 21 de mayo de 2026:

20:00 Horas: concierto de la Unidad de Música del MACAN, Auditorio Alfredo Kraus.

Sábado 23 de mayo de 2026.