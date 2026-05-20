EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Excarcelan a los presos políticos más antiguos de Venezuela Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron excarcelados este martes tras 23 años detenidos, confirmó a EFE la ONG Foro Penal. La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara que 300 personas serán liberadas esta semana, entre ellas los tres expolicías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002. Según la orden de excarcelación de Molina, el tribunal otorgó "la libertad condicional por medida humanitaria".

Fiscalía de EEUU anuncia una convocatoria en Miami donde se prevé que acuse a Raúl Castro El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este martes una convocatoria para mañana en Miami en la que se prevé, según medios estadounidenses, que presente una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años. La conferencia en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), sitio histórico para exiliados cubanos en Miami, la presidirá el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien podría anunciar la imputación a Castro, según han adelantado medios estadounidenses como CBS News y el Miami Herald. La convocatoria no menciona la imputación al exmandatario, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero fuentes cercanas han comentado a dichos medios que el DOJ presentará las acusaciones en esa conferencia, al que asistirá también el fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

El chavismo alerta de las "graves consecuencias" de las sanciones de EEUU contra Cuba El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alertó este martes de las "graves consecuencias" de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, el pasado 1 de mayo, al señalar que agravan "a niveles extremos y sin precedentes" el bloqueo económico, financiero y comercial de la isla. "Debemos plantarnos en un frente común inmediato, político y diplomático para disuadir la pretensión de construir en Cuba un escenario forzado de 'crisis humanitaria' como excusa para escalar a una agresión mayor, incluida la amenaza militar de consecuencias impredecibles", señaló el PSUV en un comunicado publicado en Instagram.

Trump asegura que a EEUU no le será "difícil" resolver la situación en la "fallida" Cuba El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que a su Gobierno no le sería "difícil" resolver la situación en la que se encuentra Cuba, sobre la que Washington ha intensificado la presión con sanciones económicas y un bloqueo de crudo desde enero pasado. "Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos", dijo Trump ante preguntas de periodistas durante una visita a las obras de su polémico salón de baile en la Casa Blanca, para lo que ordenó derribar el Ala Este del edificio.

Díaz-Canel denuncia que el bloqueo de EEUU supone un "castigo colectivo" que equivale a "un acto de genocidio" El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha tildado de "inmoral, ilegal y criminal" el endurecimiento del bloqueo estadounidense a la isla desde principios de año y ha denunciado que Washington somete a la población a un "castigo colectivo" que equivale a "un acto de genocidio". "Es inmoral, ilegal y criminal la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba o simplemente nos provean de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseos u otros", ha criticado. "El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores", ha manifestado el mandatario cubano en un mensaje publicado a través de redes sociales.

EE.UU. aumenta la presión sobre Cuba con sanciones a varios funcionarios de la isla Estados Unidos aumentó este lunes la presión sobre Cuba con una nueva batería de sanciones que afectan a varios funcionarios de la isla, como la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro se dieron a conocer poco antes de que el próximo viernes, según la prensa estadounidense, el Departamento de Justicia presente una acusación formal contra el líder cubano Raúl Castro. Además de los dos ministros, fueron incluidos a la lista de sancionados del Tesoro el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Delcy Rodríguez dice que la deportación de Alex Saab se dio basada en intereses de Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, argumentó este lunes que la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se dio con base en los intereses del país.

10.000 firmas pedirán a la Comisión Europea que impida a Delcy Rodríguez entrar en España Refugiados Sin Fronteras y otras ONG de derechos humanos pedirán a la Comisión Europea (CE) con 10.000 firmas que impida la entrada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en España con motivo de la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre en Madrid. Por ahora se han recogido 9.300 firmas en España y otros países europeos, con el objetivo de reunir 10.000 y presentarlas el jueves próximo en la representación de la CE en España y simultáneamente en la sede central de Bruselas, explicó a EFE el presidente de Refugiados Sin Fronteras, el venezolano exiliado Sergio Contreras.

Díaz-Canel: Cuba "tiene el derecho legítimo a defenderse de una arremetida bélica" El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. "Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU., sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", argumentó.