Fundación DISA y JOCAN ponen el foco en la orquestación como profesión de futuro

Fundación DISA y Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) presentaron esta mañana el concurso de orquestación de ámbito estatal, con el que se invita a jóvenes profesionales de la composición musical a convertir en sinfónicas dos obras para piano, compuestas por Camille Saint-Saëns en su etapa vinculada a Canarias. Una convocatoria inédita, ya en marcha, dirigida a participantes de entre 18 y 30 años.

Representantes de conservatorios, asociaciones de composición y otras entidades acudieron a esta cita en el Hotel Iberostar Grand Mencey de la capital tinerfeña, en la que la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, y el director artístico de la JOCAN, Víctor Pablo Pérez, expusieron las claves de este primer certamen: ‘Concurso Orquestación Fundación DISA-JOCAN.

Sara Mateos, de la Fundación DISA, comenzó el acto destacando la estrecha colaboración que existe entre ambas instituciones desde hace años: “Con este concurso damos un paso más en la alianza que desde hace unos años tenemos con la JOCAN. Creo que esta iniciativa viene a cubrir un hueco, que contribuye al desarrollo personal y profesional del joven talento. Además, también nos enriquece a todos a través de algo tan bonito como piezas creadas y soñadas en Canarias”.

“Este concurso hará que nuestra juventud empiece a interesarse por el arte de la orquestación”, destacó por su parte Víctor Pablo Pérez. “Esto cobra importancia especialmente hoy, en el mundo que estamos viviendo, donde el cine y la industria audiovisual requieren de esta práctica para sus bandas sonoras, lo que convierte la orquestación en un oficio muy demandado”, expresó el director artístico de la JOCAN antes de dar paso a los detalles del concurso y comenzar a dialogar con los presentes.

A través de la estrecha colaboración entre la institución pública y la entidad privada en el ámbito cultural, se ideó esta acción para incentivar el talento emergente a través de la formación y la proyección profesional de futuros compositores que, a su vez, contribuyeran a la difusión y promoción del patrimonio musical.

El concurso va más allá del territorio insular con la propuesta de la creación de la orquestación de dos obras para piano del compositor francés Camille Saint-Saëns, pero incluyendo la impronta canaria, ya que las dos piezas-Vals canariote y Campanas de Las Palmas- fueron creadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el compositor se encontraba en Gran Canaria. Época en la que también ofreció varios conciertos y estrenó su Sonata de violín y piano acompañando al violinista grancanario José de Avellaneda.

Un premio de 5.000 euros y estreno con la JOCAN

El certamen establece un premio único de 5.000 euros, financiado por la Fundación DISA. Contempla que una o ambas obras ganadoras sean interpretadas por la Joven Orquesta de Canarias en concierto dentro de los dos años posteriores al fallo.

La transformación de estas piezas en versiones sinfónicas forma parte del objetivo del programa: preservar y revitalizar el patrimonio musical canario, ofreciendo además nuevas oportunidades interpretativas para la JOCAN, que lleva una década impulsando la formación y práctica orquestal de jóvenes músicos de las islas.

Esta formación, creada en 2016 por Cultura del Gobierno, está integrada por jóvenes de Canarias que cursan sus últimos estudios académicos o que han obtenido recientemente su titulación en centros situados en cualquier parte del mundo. Destaca como una importante plataforma para su futura iniciación profesional y promoción de su inserción laboral.

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Las bases para participar en esta convocatoria se encuentran disponibles en la web del ICDC (empresa pública que gestiona la JOCAN). Podrán presentarse jóvenes residentes en Canarias y en el resto del territorio español hasta el 8 de junio de 2026.