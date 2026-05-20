Lanzarote al límite: Arrecife ya es una de las ciudades más tensionadas de Canarias

Vivir en la capital lanzaroteña, ya sea por trabajo o por arraigo, se ha convertido en una misión prácticamente imposible. Con el precio de la vivienda disparado y un mercado cada vez más descontrolado, Yone Caraballo, diputado por Lanzarote, no ha dudado en señalar las causas del problema, poniendo el foco en el alto riesgo de pobreza en el que viven miles de niños en Canarias.

La situación de la vivienda, insostenible

Para que una zona pueda ser declarada tensionada deben darse, al menos, una de estas dos condiciones: que la carga media de la hipoteca o el alquiler, junto a gastos y suministros, supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio del alquiler o la compra haya aumentado tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración.

Según datos del portal Idealista, el precio mínimo del alquiler en Arrecife ronda actualmente los 850 euros por una habitación, una situación que, para Yone Caraballo, refleja el nivel de tensión que vive la isla: “Ahora mismo la ciudad es la más tensionada de Canarias y me arriesgo a decir que de España”.

Yoné Caraballo, durante una comisión en el Parlamento de Canarias. / La Provincia

En este contexto, muchas familias destinan gran parte de sus ingresos al pago de una vivienda y, en numerosos casos, ni siquiera encuentran opciones asequibles para residir en la zona. El crecimiento del alquiler vacacional, la presión turística y la escasez de nuevas promociones residenciales han tensionado todavía más un mercado ya limitado por las propias características territoriales de Lanzarote.

A ello se suma la dificultad de muchos jóvenes y trabajadores para emanciparse o mantenerse cerca de sus puestos de trabajo, agravando aún más la crisis residencial que atraviesa la isla.

4 de cada 10 niños canarios, en riesgo de pobreza

La crisis de la vivienda no es el único problema que preocupa en Canarias y, más concretamente, en Lanzarote. A la dificultad para acceder a un alquiler asequible se suma una realidad social cada vez más preocupante: el elevado riesgo de pobreza y exclusión social que afecta a miles de menores en el Archipiélago.

Los datos reflejan que cerca del 40% de los menores canarios se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, a esta cifra se suma que el 60% de las familias canarias asegura tener dificultades para llegar a fin de mes. Parte de esta situación se explica por el elevado coste de la vivienda, que obliga a muchas familias a destinar gran parte de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, reduciendo así su capacidad económica para cubrir otras necesidades básicas del hogar.

Yone Caraballo lo tiene claro: “El problema no es de los migrantes o de quienes vienen desprotegidos de fuera; el problema es la vivienda”. Además, añade: “El turismo va como un tiro, igual que los grandes hoteleros, pero quienes mantienen el sistema en Canarias, que es la clase trabajadora, lo están pasando mal y ese es el gran problema”.

Arrecife es una de las ciudades más tensionadas de Canarias / T. L.

La situación se agrava especialmente en aquellos municipios donde el mercado residencial convive con una fuerte presión turística y una oferta limitada de vivienda. Mientras Canarias continúa batiendo récords turísticos, el debate sobre el modelo económico y el acceso real a la vivienda sigue ganando peso en las islas, especialmente entre las generaciones más jóvenes y las familias con menos recursos.

Para Yone Caraballo: “El problema no es de las familias migrantes ni de los menores migrantes; es de la clase política, que no hemos sido capaces de centrarnos en el problema durante muchos años y ahora mismo hemos tensionado, o sea, hemos explotado".