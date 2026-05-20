Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por circular por el arcén para realizar esta maniobra: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Muchos conductores no respetan las normas básicas de circulación y ponen en riesgo la seguridad vial. La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil buscan reducir al siniestralidad en las carreteras y emplean campañas de vigilancia para detectar a automóviles que incumplan las reglas.

El arcén es un espacio utilizado por muchos conductores en las carreteras, pero la normativa deja claro que no es un carril adicional y explican en qué situaciones se puede utilizar.

¿Cuándo está permitido utilizar el arcén?

La norma general indica que los turismos no pueden circular habitualmente por el arcén. Este espacio está reservado principalmente para peatones, ciclistas, vehículos especiales o de emergencia. Sin embargo, sí existen algunas excepciones concretas y es que en el caso de que un vehículo sufra una avería puede detenerse o circular lentamente por el arcén hasta alcanzar un lugar seguro.

Circular por el arcén también está permitido cuando lo ordena un agente de tráfico, si existe una señalización en la calzada por obras o incidentes.

Los conductores se enfrentan a sanciones por incumplir la normativa / LP

El artículo 36 del Reglamento General de Circulación explica que "los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales con masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente para cada uno de estos, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de aquellos vehículos cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación".

Las prisas juegan malas pasadas

Las retenciones suponen una desesperación para los conductores, ya que un desplazamiento corto puede convertirse en toda una odisea. Muchos de ellos, realizan comportamientos prohibidos para intentar adelantar en una retención. Sin embargo, este tipo de prácticas están prohibidas y más si se trata de intentar adelantar utilizando el arcén.

Tráfico recuerda que no es un carril extra para los coches y puede bloquear gravemente el paso a los vehículos prioritarios. "Los motociclistas podrán circular por el arcén de la derecha en todo tipo de vías con retenciones circulatorias, bajo dos condiciones: a una velocidad no superior a 30 km/h y respetando la prioridad de vehículos obligados a circular por el arcén, especialmente a las bicicletas", explica la DGT.

Normativa para circular por el arcén derecho / DGT

Sanciones por circular indebidamente por el arcén

Las autoridades insisten en que al arcén solo debe utilizarse cuando las maniobras estén permitidas. De esta manera, evitará poner en riesgo tanto la propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía.

Los conductores se enfrentan a mulas de 200 euros e incluso la pérdida de 3 puntos del carné de conducir si circulan por el arcén realizando maniobras inadecuadas.