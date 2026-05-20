Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: "Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería"
El consejero de Educación del Gobierno autonómico recuerda que "nadie que no sea la Consejería puede tomar esa decisión" y que, a pesar de que se mantendrá una reunión este jueves en el Obispado de Canarias, no implica que concluya con una resolución definitiva
La espera para conocer si se cancelarán las clases en el Archipiélago durante la visita del papa León XIV continúa. Durante el acto de presentación de este miércoles de la nueva plataforma educativa Doramas, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, afirmó que, aunque desde la institución que dirige quieran "dar una respuesta lo más pronto posible", la decisión, actualmente, "está congelada".
Estas declaraciones llegan tras una nueva petición del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, en la presentación de la fanzone previa a la liturgia del pontífice para cancelar las clases en todas las Islas. "Hay instituciones y organizaciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería", añadió Suárez.
Nadie que no sea la Consejería de Educación puede tomar la decisión de cancelar las clases
El consejero mantendrá una nueva reunión este jueves en el Obispado de Canarias con el Ayuntamiento de la capital, la Delegación del Gobierno y la Diócesis, pero destacó que este hecho no implica que se salga de este encuentro con una resolución definitiva. La postura de Educación, en sus palabras, es la predisposición al diálogo "para poder dar la mejor solución", pero recordó que "nadie que no sea la Consejería puede tomar esa decisión".
Integración de los migrantes en la educación
Suárez puso en valor la importancia de la visita de León XIV a Canarias, un hecho "histórico" que es "motivo de celebración y orgullo" al tener a un "jefe de estado" en el Archipiélago para conocer su realidad. En esa línea, aseguró que desde la Consejería de Educación desean "que su santidad conozca la realidad educativa" respecto a la migración y el trabajo de integración que se realiza en las Islas. "Los migrantes no llegan y se quedan en una carpa, llegan también a los centros educativos y hacemos una inversión importante para poder atender esta realidad", matizó.
A falta de tres semanas para la llegada de León XIV a tierras canarias, continúa en el aire una cuestión que parecía encaminada desde el principio, cuando el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció hace más de un mes -unilateralmente, según la versión de la Consejería de Educación- que las clases se suspenderían en el Archipiélago. Todo parece indicar que lo más probable es que se cancele y pase a online la actividad lectiva sólo en las zonas por las que pasará el pontífice, pero el tira y afloja institucional hace que sea una afirmación por la que no apostaría ni el mejor de los adivinos.
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