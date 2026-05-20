El PP ve al PSOE canario salpicado por el caso Plus Ultra a través del hijo del senador Manuel Fajardo

El presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha lamentado que Canarias vuelva a verse involucrada en un caso de presunta corrupción debido al PSOE, por la implicación del lanzaroteño Manuel Fajardo García en la trama que se investiga el préstamo público concedido a la aerolínea Plus Ultra.

Manuel Fajardo García es hijo del senador por Lanzarote, el socialista Manuel Fajardo Palarea, y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo señala, junto a Julio Martínez Martínez, como intermediario directo con los clientes en "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero", según el auto judicial.

Domínguez se ha manifestado este miércoles "avergonzado una vez más de que seamos portada, de que seamos noticia, de que se nos mire como un lugar en el que la supuesta corrupción es la que predomina".

"Del 'Tito Berni' al caso Mascarillas"

"Venimos ya del 'Tito Berni' (el exdiputado del PSOE por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo), hemos pasado por el caso Mascarillas, hemos seguido con esos cuatro millones de euros de compra de mascarillas falsas a una empresa que vendía vehículos, y ahora vemos como supuestamente otra persona vinculada al PSOE vuelve a manchar nuestra imagen", ha destacado el presidente del PP canario.

Domínguez ha pedido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que asuma responsabilidades, pues "todo sucedió cuando él era presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE de Canarias".

Asimismo, ha destacado que "estamos inmersos una vez más en un gran escándalo que viene salpicando desde el PSOE hacia España, y lamentablemente, volvemos a ser noticia mundial porque por primera vez un expresidente del Gobierno de este país se ve involucrado en situaciones que están marcadas por la justicia".

"Pedro Sánchez debería convocar elecciones ya"

En opinión de Domínguez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones "de manera inmediata y urgente, porque no puede ser que presentase una moción de censura que pivotaba sobre una situación de supuesta corrupción" y después se hayan producido casos que involucran a socialistas, algunos de ellos en la cárcel.

Respecto a la posibilidad de que se presente una moción de censura, ha indicado que "me gustaría que la hubiese, y, si de mí dependiese y yo tuviese algo que ver en ese sentido, haría un llamamiento al resto de formaciones políticas para que haya un acuerdo de Estado en el que a través de esa moción de censura se pudiese el día siguiente convocar elecciones".

Sin embargo, ha recordado que no depende únicamente del PP, sino también de otras formaciones políticas, por lo que no es "muy optimista en que partidos que están desangrando a España y están viendo cómo cada vez que le va mal al Gobierno de España, a ellos les puede ir mejor, y me refiero a los partidos independentistas, se vayan a sumar a una opción como esa".

Domínguez ha asegurado que no ha hablado sobre el asunto con el presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo (CC), su socio de gobierno en el archipiélago.

"Lo que sí le dije desde el primer momento es que se equivocaron apoyando a Pedro Sánchez en su investidura, y con el paso del tiempo, desgraciadamente he tenido razón. El último episodio lo hemos vivido con el crucero, nos han ninguneado, nos han pisoteado, nos han pasado por arriba y nos han faltado al respeto".