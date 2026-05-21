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Más de 1.500 romeros llenarán Madrid en la IX Romería Canaria con Pepe Benavente, Caco Senante y Besay Pérez

La Casa de Canarias organiza para ese sábado, 23 de mayo, un multitudinario encuentro en el centro de la capital con paseo de romeros, ofrenda, gastronomía típica y actuaciones de Pepe Benavente, Caco Senante y Besay Pérez

La Gran Vía madrileña y la Puerta del Sol se volvieron a vestir de Romeras. La Romería Canaria en Madrid, fundada e impulsada desde hace 5 años por Roberto Miño Reig, Presidente de la Casa de Canarias, volvió a conquistar y llenar las principales calles de la capital este sábado 21 de mayo. Kike Pérez, Aristides Moreno y Caco Senante fueron este año los encargados de, conjuntamente con Miño, realizar el ya clásico Izado de la Bandera de Canarias que daba arranque a la multitudinaria celebración del Día de Canarias en Madrid impulsada por la ya llamada “Embajada Canaria” en la Capital. Izada la bandera, presidida por una gran corona de flores amarillas blancas y azules en clave de Ofrenda a los Canarios y todos los difuntos del archipiélago, la gran soprano internacional canaria Judith Pezoa homenajeó a la Bandera cantándole el 8 Rosas Canarias y el Ave Maria de Schubert a lo que le siguió la entrega de los galardones de la institución a los artistas Kike Perez y Aristides Moreno. La Casa también galardonó a Caco Senante por el éxito de su exposición “La Salsa de la Vida” que recoge toda su trayectoria vital y profesional y que ha sido una de las exposiciones más visitadas en Madrid durante este último año.

La Gran Vía madrileña y la Puerta del Sol se volvieron a vestir de Romeras. La Romería Canaria en Madrid, fundada e impulsada desde hace 5 años por Roberto Miño Reig, Presidente de la Casa de Canarias, volvió a conquistar y llenar las principales calles de la capital este sábado 21 de mayo. Kike Pérez, Aristides Moreno y Caco Senante fueron este año los encargados de, conjuntamente con Miño, realizar el ya clásico Izado de la Bandera de Canarias que daba arranque a la multitudinaria celebración del Día de Canarias en Madrid impulsada por la ya llamada “Embajada Canaria” en la Capital. Izada la bandera, presidida por una gran corona de flores amarillas blancas y azules en clave de Ofrenda a los Canarios y todos los difuntos del archipiélago, la gran soprano internacional canaria Judith Pezoa homenajeó a la Bandera cantándole el 8 Rosas Canarias y el Ave Maria de Schubert a lo que le siguió la entrega de los galardones de la institución a los artistas Kike Perez y Aristides Moreno. La Casa también galardonó a Caco Senante por el éxito de su exposición “La Salsa de la Vida” que recoge toda su trayectoria vital y profesional y que ha sido una de las exposiciones más visitadas en Madrid durante este último año.

Mar Molina

Las calles de Madrid volverán a teñirse de tradición isleña este sábado 23 de mayo con la celebración de la IX Romería Canaria en Madrid, un evento organizado por la Casa de Canarias en Madrid que espera reunir a más de 1.500 romeros en pleno centro de la capital.

La jornada arrancará a las 12:00 horas con el tradicional Homenaje a la Bandera de Canarias y la Ofrenda a los Canarios en la Catedral del Redentor, situada en la calle Beneficencia. Desde allí partirá el ya habitual Paseo de los Romeros, que recorrerá varias calles del centro madrileño hasta finalizar en la Sala Changó, en la calle Covarrubias.

Fundada hace nueve años por Roberto Miño, presidente de la Casa de Canarias en Madrid, la romería se ha consolidado como uno de los actos de canariedad más multitudinarios fuera del Archipiélago. La edición anterior congregó a cerca de 2.000 personas y este año volverá a combinar música, gastronomía, folclore y trajes tradicionales en una gran celebración colectiva.

Durante el acto institucional participarán artistas como Pepe Benavente, Caco Senante y Besay Pérez, acompañados por las parrandas de la Casa de Canarias, El Botellín de Tejeda y La Guanchería de Los Realejos. Además, Roberto Miño entregará las Medallas de Honor de la institución, que este año reconocerán, entre otros, al músico Pedro Guerra y a Virgilio Correa, presidente de Tirma.

Tras el recorrido por el centro de Madrid, la celebración continuará desde las 15:00 horas en la Sala Changó con un gran picoteo canario, donde no faltarán productos típicos como el chorizo de Teror, quesos isleños, ambrosías, Clipper o Carta de Oro.

La fiesta seguirá durante la tarde con la Gran Verbena Canaria, encabezada por Pepe Benavente, y sesiones de DJ coordinadas por Alboroto con Alfonso Viera, Luis Tenorio y Pablo Serna como protagonistas musicales del cierre de jornada.

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Desde la Casa de Canarias en Madrid destacan que la romería “no solo es un día festivo, sino también un homenaje y una reivindicación de las raíces canarias”, convirtiéndose cada año en un punto de encuentro para la comunidad isleña residente en la Península y para todos aquellos que mantienen un vínculo especial con Canarias.

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