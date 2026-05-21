La Aemet predice para hoy jueves temperaturas agradables en Canarias y posibles lluvias débiles

Este jueves predominarán los cielos despejados en Canarias, aunque durante las primeras horas del día podrían aparecer nubes en varias zonas del Archipiélago. En el norte de las Islas, esa nubosidad podría dejar alguna lluvia débil y ocasional.

Las temperaturas irán en ascenso y, en algunos puntos, podrían alcanzar de forma local los 30 grados. En las capitales canarias, la Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 18 y 19 grados, respectivamente.

El viento soplará moderado del norte a noroeste, aunque podría intensificarse a últimas horas del día en zonas del extremo noroeste, sur y este de las Islas. No se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

En el mar, se espera viento del norte o nordeste, con fuerza entre 3 y 5. Habrá marejada o marejadilla, acompañada de mar de fondo del norte o noroeste, con olas de entre 1 y 2 metros.

Lanzarote

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos en el norte y oeste durante la primera parte del día, aunque se abrirán claros por la tarde. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado. También se espera calima ligera en altura.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas subirán ligeramente. En zonas del este se podrían alcanzar localmente los 30 grados. El viento soplará moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior, del sur y del este durante la madrugada y por la tarde-noche.

Arrecife 18/26 ºC.

Fuerteventura

En Fuerteventura habrá cielos nubosos en el oeste, aunque durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. También habrá calima ligera en altura.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el este y sur, donde se podrían alcanzar los 30 grados de forma local. El viento será moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior y en el sur de Jandía por la tarde-noche.

Puerto del Rosario 19/28 ºC.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte estará nuboso por debajo de los 700 o 800 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías. Durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros.

En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el sur durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso.

El viento soplará moderado del norte y girará por la tarde a noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día.

Las Palmas de Gran Canaria 19/23 ºC.

Tenerife

En Tenerife, el norte estará nuboso por debajo de los 800 o 900 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías. Durante las horas centrales se abrirán amplios claros.

En el resto de la isla, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el sur por la mañana. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas bajas del nordeste.

El viento soplará moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en el extremo noroeste y en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Santa Cruz de Tenerife 18/24 ºC.

La Gomera

En La Gomera, el norte estará nuboso por debajo de los 800 o 900 metros, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas altas. El viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste por la tarde-noche.

San Sebastián de La Gomera 18/23 ºC.

La Palma

En La Palma, el norte estará nuboso por debajo de los 900 o 1.000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías. Durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros.

En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el oeste por la mañana. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías y zonas altas.

El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en los extremos este y oeste por la tarde.

Santa Cruz de La Palma 17/22 ºC.

El Hierro

En El Hierro, el norte tendrá intervalos nubosos por debajo de los 800 o 900 metros, aunque predominarán los claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas cambiarán poco, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías y zonas altas. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y oeste.

Valverde 17/22ºC.