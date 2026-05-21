De Aldama desvincula a Armengol de las mordidas por las mascarillas, pero no hace lo mismo con Torres

El empresario Víctor de Aldama declaró este jueves ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por el caso Koldo y apuntó a la existencia de posibles irregularidades en Canarias, entonces gobernada por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en relación con los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. En cambio, afirmó que no le consta que se cobraran comisiones en Baleares, comunidad en aquel momento presidida por Francina Armengol.

Durante su comparecencia, Aldama - que a lo largo del procedimiento ha ofrecido versiones distintas - respondió a preguntas de las acusaciones y las defensas e insistió en su nuevo relato ante el juez en que Koldo García - exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos - le habría solicitado una supuesta mordida vinculada a contratos relacionados con Canarias y el entonces presidente autonómico, mientras que aseguró que no tiene constancia de que en el caso de Baleares se produjera ninguna petición de este tipo.

Víctor de Aldama, considerado por la investigación como presunto intermediario entre empresarios y responsables políticos, también declaró ante el juez Ismael Moreno que los supuestos pagos mensuales de 10.000 euros que le habría realizado Koldo García no se limitarían a los contratos de mascarillas en Canarias y Baleares. Según su versión, dichos pagos también estarían vinculados a presuntos amaños de obra pública.

La declaración

Durante su declaración, Aldama reconoció además que Koldo García presumió ante él de su relación con la expresidenta de Baleares. En relación con Canarias, el empresario situó en otro plano la actuación de Torres, quien ha defendido en distintas ocasiones su inocencia. De hecho, uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvincula a Ángel Víctor Torres de los delitos que inicialmente se le habían atribuido en relación con la red investigada durante su etapa como presidente de Canarias.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración de Koldo García y Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares, con el objetivo de profundizar en las relaciones entre los distintos investigados de la presunta organización criminal. En un principio, el empresario estaba citado para declarar el 14 de mayo junto a Koldo García, pero el juez decidió aplazar la comparecencia de Aldama a esta semana. Koldo García, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar.

(Habrá ampliación)