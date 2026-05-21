El calor y la calima aprietan en Canarias: la Aemet prevé este viernes hasta 30 grados de temperatura

Una calima ligera empañará los cielos de Canarias este viernes, cuando se esperan vientos moderados con rachas fuertes y hasta muy fuertes a ratos y temperaturas que en algunas latitudes podrían alcanzar los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, cuya mínima será de 18, y a 23 en Las Palmas de Gran Canaria, donde bajará hasta 19, de acuerdo a su pronóstico, que señala que el viento se espera del norte o noroeste moderado, con intervalos de fuerte y sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte en varias zonas.

En las aguas de Canarias se prevén vientos de norte o noreste y fuerza 3 a 5 con posibles intervalos de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior, del sur y al este durante la madrugada y por la tarde-noche, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 18 26

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos en el oeste, con apertura de amplios claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar los 30 ºC de forma local en zonas de interior y en el este. Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y en el sur de Jandía por la tarde-noche, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en litorales por la mañana y de nubes altas por la tarde. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 23

TENERIFE

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur y oeste por la mañana y de nubes altas por la tarde. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en zonas altas. En el resto sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el litoral norte. Viento moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada y sobre todo a últimas horas en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 25

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el norte. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde-noche, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 23

LA PALMA

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el oeste por la mañana. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en extremo sudeste a últimas horas, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en cumbres y extremos sudeste y oeste por la tarde, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 17