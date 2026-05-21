Canarias se prepara para incorporar a casi 150.000 mujeres al programa de detección de cáncer de mama en seis años

Casi 150.000 mujeres canarias de entre 40 y 49 años y 70 y 75 años se beneficiarán de la reciente ampliación de la población diana en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Esta medida, que ha sido aprobada por el Ministerio de Sanidad, obligará al Archipiélago a incluir a casi un 42% más de mujeres en este programa del que, hasta ahora, se han estado beneficiando un total de 357.900 isleñas, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad.

Esta ampliación responde a la aprobación de la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte del Ministerio de Sanidad, que permite la inclusión en este programa a mujeres cinco años más jóvenes (desde 45 años) y cinco años más mayores (entre 70 y 74 años).

Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal, pero incluye este nuevo rango de edad.

"Un avance gigante"

"Es un avance gigante", afirma la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate), Carmen Bonfante. La portavoz de la Asociación asegura que las pacientes llevaban tiempo "pidiéndolo por todos lados" ya que, a estas edades, la única forma de hallar un tumor en fase temprana era acudir a consulta o disponer de un seguro privado.

"Lo bueno es que con esto podremos cogerlos a tiempo", recalca Bonfante, quien también celebra que se pretenda incluir a mujeres aún mayores. "A partir de los 69 años ya no teníamos ningún tipo de seguimiento", insiste Bonfante, que recuerda que a esas edades tampoco son habituales las visitas al ginecólogo.

Canarias dispondrá de tres años para modificar la normativa

Canarias, al igual que el resto de las comunidades autónomas, dispondrá de seis años para implantarlo en su totalidad aunque el Ministerio pide que en un plazo máximo de tres años se inicie la modificación del programa.

Según avanza la Consejería de Sanidad canaria, ya se están llevando a cabo acciones para preparar al servicio sanitario para asumir el nuevo volumen de pacientes. Y aunque aún la estrategia de integración no está consensuada, la idea inicial es implementarlo de manera progresiva por grupos etarios.

2,8 millones para comprar mamógrafos

El impacto presupuestario estimado para toda España asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, tal y como adelanta el Ministerio de Sanidad, el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.

Por lo pronto, la Consejería de Sanidad ha sacado a licitación por 2,8 millones de euros diez nuevos mamógrafos digitales con el propósito de incrementar los recursos de cara a este incremento de población diana

Canarias ha sacado a licitación diez mamógrafos para adaptarse a la nueva norma

Tal como acordó la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, la ampliación del programa de cribado poblacional incluye a la cohorte de 45 a 74 años y se realizará de forma progresiva en todas las comunidades autónomas, habiéndose acordado un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al cien por cien en los nuevos grupos de edad.

La licitación, que cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Canarias 2021-2027, se divide en tres lotes y contempla el suministro de mamógrafos digitales con diferentes prestaciones tecnológicas, incluyendo sistemas de tomosíntesis, mamografía con contraste y sistemas de biopsia guiados por estereotaxia y tomobiopsia, además de estaciones diagnósticas de alta resolución. Los equipos incorporan tecnologías dirigidas a mejorar la calidad de imagen, optimizar el flujo clínico, aumentar la precisión diagnóstica y favorecer la accesibilidad y el confort de las pacientes durante las exploraciones.

Evidencia clínica

La medida responde también a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. La ampliación del cribado se apoya además en la experiencia previa en distintas comunidades autónomas, como Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha que ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz. Galicia, por su parte, aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.

En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años

Más tiempo de espera

Aunque las pacientes celebran la medida, también asumen que la inclusión de más personas en este programa de cribado aumentará los tiempos de espera. "Si ahora tardamos un mes y medio en recibir los resultados, es posible que sea más", afirma Bonfante, aunque insiste: "pero valdrá la pena"

Sin embargo, la presidenta de la Asociación, no se conforma. "Queremos acortar los tiempos de diagnóstico y tratamiento", adelanta Bonfante. Y es que, según los datos de Ámate, ahora mismo "podemos tardar hasta tres meses en ser operadas desde el hallazgo de un bulto". En concreto, la primera consulta con un médico de cabecera puede tardar entre 10 y 15 días mientras que la derivación al ginecológico se puede demorar hasta un mes. A esto se suma otro mes destinado a realizar pruebas complementarias y unos últimos 30 días (de media) en disponer de un quirófano para la operación.

Para Bonfante esto se solventaría si los gestores sanitarios "se sentaran para ver qué pasos hay que dar" para mejorar esta organización. "El sistema no funciona bien", insiste la presidenta de Ámate, que ve que la falta de personal, de máquinas de diagnóstico y de quirófanos es uno de los principales obstáculos para la implantación efectiva de este programa.