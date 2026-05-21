Choque entre el canario Manuel Aarón Fajardo y Aldama: “¿Qué haces tú pisando a Zapatero?”

Tres semanas antes de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señalara al lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García (37 años) – hijo del senador socialista por la Isla, Manuel Fajardo Palarea– como «el hombre de Zapatero en Venezuela» y «la pieza de ZP» en el país caribeño, ya había aparecido su nombre en otra causa con una escena que, vista hoy, cobra un significado diferente. La relató el empresario Víctor de Aldama el pasado 29 de abril de 2026 durante su declaración ante el Tribunal Supremo, en el marco de la investigación derivada del caso Koldo y de sus negocios y contactos en Venezuela.

Un encuentro desagradable

En esa intervención, Aldama describió un episodio ocurrido años atrás en Caracas –debió de ser en 2020– con el hijo del político lanzaroteño, un encuentro que definió como «desagradable» y que, según su versión, tuvo como origen una disputa de influencia alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según declaró Aldama, el problema comenzó cuando él empezó a moverse en Venezuela en representación de intereses vinculados al Gobierno español, en referencia a José Luis Ábalos. Fue entonces, aseguró, cuando recibió reproches desde el entorno venezolano porque estaba entrando en un espacio que, según le trasladaron, estaba controlado por Zapatero.

"Pisando a Zapatero"

En ese contexto situó su encuentro con Manuel Aarón Fajardo. «Yo tengo, con una persona que se llama Manuel Fajardo, en Venezuela, un encuentro un poco desagradable y en el que me dice qué estoy haciendo yo, como enviado a Venezuela por parte del Gobierno de España, pisando al señor José Luis Rodríguez Zapatero», contó el comisionista el pasado 29 de abril, antes de que viera la luz el auto de Calama.

La frase, pronunciada ante el Supremo, colocó por primera vez públicamente al lanzaroteño en un papel de interlocución o influencia alrededor del expresidente socialista en Caracas. Aldama explicó que le sorprendió el tono del encuentro y negó que estuviera compitiendo con nadie.

"Que le den por culo a ZP"

«No estoy pisando a nadie, no es una guerra mía. Si tenéis algún problema, habladlo con quien tengáis que hablarlo», sostiene que le dijo a Fajardo. El empresario expuso además que, tras este episodio, decidió comunicar lo ocurrido al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor más próximo, Koldo García, porque interpretó que se estaba cuestionando su papel por supuestamente interferir en el terreno de Zapatero en Venezuela.

La respuesta, según su versión, fue tajante. A preguntas sobre lo ocurrido, Aldama aseguró que Koldo García reaccionó con desprecio hacia el expresidente y zanjó el asunto con una frase literal: «Que le den por culo a ZP». Sobre Ábalos, el empresario explicó que restó importancia al episodio y le vino a transmitir que no hiciera demasiado caso al asunto, porque ese tipo de fricciones no le concernían.

El lugarteniente de Zapatero

La declaración pasó relativamente desapercibida hasta esta semana, con el levantamiento del secreto del sumario del caso Plus Ultra. El auto de José Luis Calama, conocido el pasado martes, incorpora conversaciones de abril y mayo de 2020 en las que Manuel Aarón Fajardo García aparece descrito precisamente como una figura clave del entorno venezolano de Zapatero, su «lugarteniente» junto a Julio (Julito) Martínez, el amigo de Zapatero.

Según el auto, en 2020 el empresario venezolano y accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, pidió al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que contactara con Manuel Aarón Fajardo asegurando que existía un puente abierto con Zapatero. "Manuel es el hombre de Zapatero en Venezuela", recoge el auto, "la pieza de ZP", remarca.

El 29 de abril, el presidente de la aerolínea comunica a sus interlocutores: «Acabo de hablar con Fajardo (…) Que me llama Zapatero» y, semanas después, el 16 de mayo, Fajardo vuelve a aparecer preguntando por los avales de la compañía, trasladando el interés del "amigo» –expresión que el juez vincula con José Luis Rodríguez Zapatero– y remitiendo al directivo a Julio Martínez Martínez con un mensaje escueto: «Él te va ayudando». Para el instructor, ese intercambio dibuja un supuesto círculo de interlocución formado por Zapatero, Julio Martínez y el propio Fajardo.

Un loco del 'trading' cuantitativo

Hasta ahora, Manuel Aarón Fajardo era un perfil prácticamente desconocido en Canarias fuera de círculos políticos y financieros. Hijo del senador socialista lanzaroteño Manuel Fajardo Palarea, su trayectoria pública ha estado ligada al mundo de la inversión y el llamado trading cuantitativo, basado en algoritmos e inteligencia artificial aplicada a mercados financieros.

En 2018, en una entrevista al portal especializado X-Trader, explicaba que había abandonado Derecho para dedicarse a las finanzas y se presentaba como fundador de Ocean Capital Advisors, una firma de inversión especializada en análisis algorítmico y gestión cuantitativa.

Interbanex, autorizaciones rápidas

Su primer gran proyecto conocido en Venezuela fue Interbanex (Interban Exchange C.A.), una plataforma privada de compraventa de divisas registrada en enero de 2019 y autorizada rápidamente por el Banco Central de Venezuela (BCV) en un momento de fuertes restricciones monetarias. La iniciativa tuvo una vida breve: apenas tres meses.

Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela

Lejos de abandonar Venezuela, al año siguiente impulsó la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE), un proyecto autorizado en fase de pruebas también con celeridad por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) en 2020. La iniciativa pretendía crear una infraestructura financiera apoyada en tecnología blockchain para facilitar operaciones sobre deuda, acciones, materias primas y otros activos en un país prácticamente aislado de los mercados internacionales.

Venezuela: "Un paraíso para el inversor de riesgo"

Manuel Aarón Fajardo defendía entonces públicamente que “Venezuela es un paraíso para el inversor de riesgo” y sostenía que existía un fuerte interés internacional por entrar en el mercado venezolano pese a las restricciones. Esta iniciativa tuvo mucha repercusión pero en 2022 fue demandada Compass Bank & Trust, un banco offshore de banca extraterritorial con representación comercial en Venezuela.

Demanda millonaria

La demanda fue contra Manuel Aarón Fajardo, la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela e Inversiones Midven por supuesto incumplimiento de contratos y daños y perjuicios. El banco reclamaba una deuda superior al millón y medio de dólares, alegando contratos impagados y reconocimientos de deuda. El tribunal decretó un embargo preventivo, pero con el paso de los meses, las medidas cautelares terminaron siendo levantadas.