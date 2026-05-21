Clavijo destaca que la nueva planta de Europlátano en Vizcaya refuerza la competitividad del sector platanero
La planta, localizada para la cobertura al noroeste de España, cuenta con 21 cámaras de maduración y capacidad para gestionar hasta 40.000 toneladas de plátano al año
LA PROVINCIA/DLP
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este jueves en la inauguración de la nueva planta de maduración del Grupo Europlátano en Orozco (Vizcaya), una infraestructura que consideró estratégica para reforzar la competitividad del Plátano de Canarias en el mercado nacional. Durante el acto, el titular del Gobierno autonómico aseguró que la nueva planta viene a apuntalar la fortaleza del sector en la península con un consumo anual de más de 330 kilos de plátanos canarios y un volumen de negocio superior a los 820 millones de euros.
El titular del Gobierno canario destacó que esta nueva planta es una realidad gracias al respaldo del Ejecutivo vasco, una colaboración Canarias-Euskadi que está dando buenos pasos por la senda de trabajo pactadas con el equipo del lehendakari Imanol Pradales.
La instalación, que ha supuesto una inversión superior a los 22 millones de euros, cuenta con 6.000 metros cuadrados, 21 cámaras de maduración de alta precisión y capacidad para gestionar hasta 40.000 toneladas de fruta al año. Su ubicación busca mejorar la distribución en el noroeste peninsular y facilitar la conexión con otros mercados europeos.
Clavijo subrayó que la planta permitirá al sector ganar presencia en los eslabones de mayor valor de la cadena, mejorar la calidad del producto, reducir mermas y aumentar la rentabilidad de los agricultores. "Cuando nuestros productores tienen más capacidad para controlar cómo madura, cómo se distribuye y cómo llega su producto al consumidor, también ganan estabilidad y competitividad", afirmó.
El presidente destacó además la importancia de este tipo de inversiones ante la creciente competencia de la banana de importación y el aumento de costes que soportan los productores canarios. En este contexto, defendió que el Plátano de Canarias es "más que una fruta": es identidad, paisaje, cultura y una fuente esencial de empleo y riqueza para las islas.
El Grupo Europlátano cuenta con cerca de 700 socios agricultores en La Palma, Tenerife y El Hierro. Con esta nueva planta, refuerza un modelo basado en la trazabilidad, el punto óptimo de maduración, la reducción de intermediarios y el incremento del retorno económico para el productor.
Actualmente, el Plátano de Canarias mantiene una sólida presencia en la península, con más de 330 millones de kilos consumidos al año, una red de más de 122 empresas vinculadas a su maduración y distribución, y un volumen de negocio superior a los 820 millones de euros. En Euskadi, la cuota de mercado supera el 70%, con más de 17 millones de kilos consumidos anualmente.
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