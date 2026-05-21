La directora general del Servicio Canario de Salud pide reforzar la colaboración para avanzar en la lucha contra el cáncer

La directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, participó este jueves en la inauguración del I Simposium Científico AECC Canarias, una cita centrada en la investigación oncológica bajo el lema ‘La investigación canaria contra el cáncer’ y celebrada en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su intervención, Pérez situó la investigación como uno de los ejes para mejorar la respuesta sanitaria frente al cáncer y reclamó apoyo al talento científico en el Archipiélago. En esa línea, defendió reforzar la colaboración entre instituciones sanitarias, entidades investigadoras y asociaciones de pacientes para avanzar en prevención, diagnóstico y tratamiento.

Pérez también puso el acento en el trabajo que se desarrolla en las islas y en la proyección de los equipos locales. “Muchas veces tendemos a pensar que la ciencia de vanguardia solo ocurre en grandes capitales lejanas. Hoy rompemos ese mito”, señaló, antes de agradecer a los investigadores su dedicación y resultados.

"El avance científico es clave para que los progresos lleguen a la práctica clínica"

La directora vinculó el impulso investigador con objetivos concretos en la asistencia: diagnósticos más tempranos, tratamientos ajustados a cada paciente y mejoras en supervivencia y calidad de vida. A su juicio, el avance científico es “clave” para que los progresos lleguen a la práctica clínica y al seguimiento diario de los pacientes oncológicos.

La jornada reunió a más de cincuenta profesionales sanitarios, investigadores y representantes institucionales para abordar avances y retos en oncología. El simposium contó con la participación del presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Las Palmas, Pedro C. Lara, y la directora de Divulgación Científica de la Fundación Científica, Naiara Cambas.

El programa incorporó, además, el testimonio de dos pacientes que han participado en ensayos clínicos, con el objetivo de trasladar el impacto directo de la investigación y la innovación sanitaria en la vida cotidiana y acercar la ciencia a la sociedad.

Diplomas para impulsar la formación y la investigación en cáncer en Canarias

En el transcurso del simposium se entregaron diplomas a proyectos respaldados por la AECC para impulsar la formación y la investigación en cáncer en Canarias. Entre ellos, la Ayuda Postdoctoral AECC 2025 al doctor Jessel Ayra, de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), y la Ayuda Clínico Formación AECC 2025 a Silvio Antonio Galeano, investigador del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

Pérez destacó el papel de la FIISC, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en la promoción de proyectos biomédicos y sanitarios, la captación de talento y la transferencia de conocimiento hacia el sistema público. Según expuso, ese trabajo permite que los avances científicos lleguen con mayor rapidez a la práctica clínica y, en última instancia, a los pacientes.

La entidad, añadió, colabora en iniciativas orientadas a mejorar prevención, diagnóstico y tratamientos frente al cáncer, consolidándose como un apoyo relevante para la investigación sanitaria en el Archipiélago, en un contexto en el que el simposium también buscó visibilizar capacidades locales y fomentar redes de cooperación.

Por su rigor, por las horas invisibles en el laboratorio y por llevar el nombre de Canarias a la primera línea de la lucha contra el cáncer

El encuentro incluyó dos mesas científicas con la participación de ocho investigadores canarios que desarrollan líneas innovadoras en oncología. La primera se centró en el apoyo al talento joven en las islas y la segunda abordó avances, retos y perspectivas de futuro de proyectos consolidados vinculados a la investigación del cáncer.

En su intervención, Pérez volvió a subrayar el valor del trabajo investigador y su efecto sobre la asistencia sanitaria, y agradeció a los participantes su esfuerzo: “por su rigor, por las horas invisibles en el laboratorio y por llevar el nombre de Canarias a la primera línea de la lucha contra el cáncer”.