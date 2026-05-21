Domènec Melé reflexiona sobre el liderazgo ético y humanista en el marco de la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes

La sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas acogió este jueves un desayuno coloquio que contó con la participación del Dr. Domènec Melé, profesor emérito de Ética Empresarial en IESE Business School, Universidad de Navarra, y una de las principales referencias internacionales en los ámbitos de la ética empresarial, la responsabilidad social y el management humanista.

El encuentro, organizado la FULP en el marco de la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes en Liderazgo Ético Empresarial, que dirige el vicepresidente de la FULP, Francisco Rubio Royo, reunió a alrededor de 50 representantes del ámbito empresarial, profesional y universitario con el objetivo reflexionar sobre los fundamentos relacionales y competenciales del liderazgo, así como sobre la importancia de situar a las personas en el centro de las organizaciones y de fortalecer una forma de dirigir basada en la responsabilidad, la confianza y la excelencia humana.

Domènec Melé es profesor emérito y titular de la Cátedra de Ética Empresarial del IESE Business School. Es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Teología por la Universidad de Navarra. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia labor docente, investigadora y divulgativa centrada en la ética aplicada a la empresa, el liderazgo humanista y la dirección responsable de organizaciones.

Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente con distinciones como el Presidential Award of Society for Business Ethics, recibido en 2024, y el Premio de la Alumni Association del IESE al mejor libro del año en 2025 por The Humanistic Person-centered Company, Conceptual Foundations. Además, ha dirigido 18 ediciones del International Symposium of Business, Ethics and Society de IESE Business School, fue editor de sección del Journal of Business Ethics durante diez años y actualmente es director asociado del Humanistic Management Journal.

Domènec Melé, profesor emérito de Ética Empresarial y una de las referencias internacionales más destacadas en los ámbitos de la ética, la responsabilidad social y el management humanista. / LP/DLP

El presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré de León, fue el encargado de dar la bienvenida a las personas asistentes y presentar al invitado, destacando que «desde la Fundación Universitaria de Las Palmas queremos que la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes siga siendo un espacio de referencia para promover el diálogo y la reflexión sobre el liderazgo ético empresarial desde Canarias», afirmó. En este sentido, expuso que «en un contexto en el que las organizaciones afrontan cambios constantes, contar con Domènec Melé en este encuentro supone una oportunidad para profundizar en una visión humanista de la empresa».

Posteriormente, Domènec Melé impartió la conferencia «Fundamentos relacionales y competenciales del liderazgo», en la que compartió una reflexión sobre los retos actuales del liderazgo empresarial desde una perspectiva ética y humanista. En su intervención, puso de relieve que «el liderazgo es, ante todo, un proceso interactivo entre personas, en el que no basta con alcanzar una meta común, sino que resulta imprescindible reconocer la dignidad de quienes forman parte de la organización». Al respecto, defendió que «las personas no pueden ser entendidas únicamente como recursos al servicio de unos resultados, sino como sujetos únicos, libres y con capacidad de desarrollo, por lo que el liderazgo debe orientarse a generar confianza, cooperación y crecimiento humano».

Melé subrayó la importancia de construir un liderazgo centrado en las personas, basado en la habilidad profesional, la honradez y la benevolencia entendida como voluntad real de querer el bien del otro. En este sentido, el profesor emérito destacó que «la confianza es uno de los elementos esenciales del liderazgo y esta se sostiene en competencias técnicas, relacionales y morales», entre las que señaló la sabiduría práctica, la voluntad de servicio, la justicia, la responsabilidad, la lealtad, la capacidad de escucha, la ejemplaridad y el autocontrol emocional. Asimismo, insistió en que un liderazgo ético no solo respeta la dignidad de las personas, sino que favorece su desarrollo y las motiva para avanzar hacia una meta común.

Foto de familia de los organizadores y colaboradores de la Cátedra junto a otros representantes institucionales. / LP/DLP

Tras la conferencia, tuvo lugar un coloquio moderado por Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, en el que se abrió un espacio de diálogo con las personas asistentes en torno a cuestiones como el papel de la inteligencia artificial en el liderazgo, la importancia de la honradez y la benevolencia para generar confianza, la detección de estas competencias en los procesos de selección, la aplicación del liderazgo centrado en las personas en empresas de distinto tamaño y la evaluación de los líderes desde los valores y las virtudes.

Por último, Cathaysa Nolasco, beneficiaria de una de las becas de investigación de la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes, presentó los resultados de su trabajo «Liderazgo ético y su influencia en la toma de decisiones, percepción de justicia y rendimiento laboral». Su intervención permitió compartir algunas de las conclusiones de esta investigación.

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Con este encuentro, la FULP refuerza el papel de la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes como espacio de reflexión y divulgación sobre liderazgo ético empresarial, promoviendo el diálogo entre la universidad, la empresa y la sociedad para contribuir al desarrollo de organizaciones más humanas, responsables y comprometidas con su entorno.