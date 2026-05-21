Fran Molinos, programador de 38 años que vive en un camión: “No tengo casa fija, no pago alquiler ni hipoteca ni luz”

En un mundo donde cada vez existen más tipos de viviendas, diseñadas según las necesidades y prioridades de cada persona —desde una casa de campo rodeada de naturaleza hasta un piso en plena ciudad que permite disfrutar del ocio y la vida social— nos encontramos con estilos de vida hechos a medida de lo que cada uno quiere y puede permitirse.

Sin embargo, ¿qué tan común es vivir en un camión personalizado? En plena crisis del precio de la vivienda en Canarias, historias como la de Fran Molinos están ganando cada vez más atención en redes sociales. Su caso se ha vuelto viral por cuestionar el modelo tradicional de vivienda y abrir el debate sobre nuevas formas de vida.

Una vida sobre cuatro ruedas

La conclusión principal del programador es clara: “¿De qué sirven todas las cosas materiales si estás consumiendo todo tu tiempo para conseguirlas?”. Quizás vivir sea mucho más sencillo de lo que parece.

Un viaje por Europa con un carrito y una bicicleta hizo reflexionar a Fran Molinos sobre cómo quería enfocar su vida. Fue entonces cuando decidió convertir lo poco convencional en su rutina diaria. Compró un camión y adaptó la zona de carga para convertirla en su hogar sobre ruedas.

En palabras de Fran: “Viajar con un carrito y una bicicleta recorriendo este bello mundo cambió mi vida. Yo era una persona inmersa en el consumismo, algo que me hacía daño. Cada vez quería más cosas para satisfacer la necesidad de demostrar algo, pero viajar ligero me enseñó que cuando más disfrutaba de la vida era cuando había comprado años de vida para vivirla de forma libre”.

Y tanto que cambió su vida. Su primera gran inversión fue un camión de apenas 1.700 euros. Con el tiempo logró equiparla y hoy vive sobre cuatro ruedas con lo básico para el día a día: una cocina de dos fuegos con horno, fregadero, una pequeña nevera, una mesa plegable desde donde trabaja, sofá, televisión, un pequeño baño abierto y una cama.

Una vida sencilla, sin grandes lujos ni caprichos materiales. Aunque pocos lujos pueden compararse con despertar frente al mar o dormir bajo las estrellas en plena naturaleza. El nómada digital lo tiene claro: “Solo quiero utilizar el dinero que genero para comprar tiempo: para pensar, para ser libre y disfrutar de mi día a día, y no convertirme en un esclavo más dentro del sistema de trabajo que nos inculcan desde pequeños”.

Y… cuatro patas

El nombre de su cuenta está directamente relacionado con la vida que comparte junto a sus dos perros, Woody y Asia. Para Fran, sus mascotas son “una familia que pedalea al mismo ritmo” y, sin lugar a dudas, una parte fundamental de su forma de entender la vida. Adaptarse al ritmo de cada uno y disfrutar de largos paseos por la playa o en plena naturaleza se ha convertido en uno de los pilares de su día a día sobre ruedas.

Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y si además te acompaña en el día a día, termina formando parte de tu vida. Vivir junto a sus compañeros peludos es, para el nómada digital, una de las piezas fundamentales de su mundo, junto a algo tan simple como su sofá sobre ruedas. Sin lugar a dudas, vivir en constante desconexión convierte la libertad en su mayor tesoro.

Mientras muchos jóvenes continúan buscando una vivienda asequible o intentando llegar a final de mes, historias como la de Fran Molinos abren el debate sobre nuevas formas de entender la vida, el trabajo y el consumo. Lejos del modelo tradicional, el programador ha convertido un camión en su hogar y la carretera en su rutina diaria, demostrando que, para algunos, vivir con menos también puede significar vivir con más libertad.