El Gobierno de Canarias confirma la primera detección de avispa asiática en el archipiélago y pide la colaboración ciudadana para localizar más ejemplares

La avispa asiática o avispón asiático (Vespa velutina ssp. nigrithorax), especie invasora presente en España desde 2010 y extendida sobre todo en el norte de la Península Ibérica, ha sido detectada por primera vez en Canarias. La constatación de su presencia se produjo cuando se detectó un nido con 93 ejemplares en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras recibir el aviso, una dotación de bomberos de la capital retiró los ejemplares esa misma noche e informó de inmediato a la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Canarias (RedEXOS), dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Tras el sacrificio mediante congelación de los ejemplares capturados y la recogida de las muestras por los Equipos de Intervención de la Red y su análisis morfológico por personal experto, la identificación de la especie quedó definitivamente confirmada.

A partir de entonces, y en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, se estableció un protocolo consistente en la instalación de trampas atrayentes en los parques urbanos próximos al nido detectado, cuyo objetivo principal es la localización de potenciales avisperos adicionales. De igual manera, se procederá a su colocación en el entorno del Puerto, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El proceso permitirá determinar la extensión y el estado evolutivo de la población, lo que ayudará a orientar mejor los trabajos de control, que comenzarían en todo caso antes de la llegada del otoño. Además, el sector apícola ya se encuentra informado y colaborando de manera coordinada con las administraciones, al igual que la Policía Canaria.

¿Cómo reconocer la avispa asiática? / E. D / L. P.

Los expertos consultados consideran positivo que este primer foco haya sido detectado durante la primavera, una época del año en la que las colonias están empezando a crecer y es improbable que la especie esté en condiciones de reproducirse. No obstante, persiste la incógnita de cómo las especiales condiciones climáticas de Canarias, a las que la especie no se ha enfrentado hasta ahora, afectarán a su ciclo anual. Alertar en vez de tratar de eliminarlas es, de acuerdo con los especialistas, lo más adecuado durante esta fase inicial de diagnóstico.

La especie en cuestión es fácilmente identificable por su gran tamaño (hasta 3 cm de largo, el doble que Vespula germanica, la especie de avispa más común en Canarias), así como por su patrón de color: cuerpo oscuro, patas amarillas y una banda amarillo-anaranjada que cruza la parte inferior del abdomen. Es precisamente su envergadura la que explica que su aguijón sea también más grande y su picadura más dolorosa, lo que le permite inocular una mayor cantidad de veneno. No obstante, su toxicidad es similar a la del resto de especies, por lo que el mayor riesgo lo sufren las personas ya diagnosticadas como alérgicas a las picaduras de abejas o avispas en general.

¿Cómo son los nidos? / E. D. / L. P.

De igual modo, conviene subrayar que los Equipos de Protección Individual (EPI) usados habitualmente en apicultura no protegen adecuadamente frente a la avispa asiática, por lo que la retirada de los potenciales nidos debe reservarse únicamente a personal especializado. De producirse, esta retirada ha de efectuarse además en horario nocturno, cuando desciende la actividad de la colonia.

Recomendaciones

Las recomendaciones generales a la ciudadanía pasan por tanto por evitar la interacción directa con estas avispas, que solo se muestran agresivas en el entorno inmediato de sus nidos. Cualquier avistamiento debe ser inmediatamente reportado al CECOES (1-1-2) o bien a través del envío de fotos o vídeos de las avispas o sus nidos al WhatsApp de RedEXOS (646 601 457).

Por otra parte, es más probable su detección en el entorno de fuentes, depósitos de agua o piscinas, a donde deben acudir para hidratarse periódicamente y con mayor frecuencia a medida que se aproxima el verano. Al tratarse de una especie carnívora, cuyas principales presas son las abejas comunes y los polinizadores silvestres, también es posible que aparezcan merodeando en torno a instalaciones de colmenas, donde pueden acudir a cazar.