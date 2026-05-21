La Isla de El Hierro organiza un gran operativo para asistir a la misa del Papa en Santa Cruz de Tenerife

La confirmación de la visita del papa León XIV a Canarias corrió de pueblo en pueblo por El Hierro con la rapidez con la que se transmiten las noticias importantes en una isla pequeña. Apenas se anunció que el pontífice celebraría una misa multitudinaria el próximo 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, las parroquias comenzaron a organizarse para acudir juntas al encuentro del sucesor de Pedro.

Una movilización de toda la Isla

El arciprestazgo herreño ha impulsado una movilización colectiva en la que participan las ocho parroquias de la Isla. Desde Valverde hasta Frontera, pasando por Isora, Sabinosa, El Pinar, La Restinga o San Andrés, la iglesia herreña trabaja desde hace semanas para trasladar a cerca de 200 personas hasta Tenerife, explica Juan Antonio Rodríguez Pinto, párroco de Nuestra Señora de La Candelaria.

Fue una ilusión compartida por buena parte de la población herreña, que durante meses soñó con la llegada de Francisco a Canarias hasta que la enfermedad frustró aquel viaje. León XIV retomó finalmente el proyecto y visitará la Diócesis nivariense. “Nos movemos todos en comunión”, resume el sacerdote al explicar una movilización que ha unido a toda la Isla.

La previsión es desplazar entre 150 y 200 herreños, aunque el número podría aumentar con personas de la Isla que ya estarán esos días en Tenerife y se unirán directamente al grupo. Desde El Hierro partirán tres guaguas, una por municipio, que recogerán a los peregrinos antes de concentrarse en el puerto de La Estaca.

El viaje hacia Tenerife

La expedición arrancará de madrugada el viernes 12 de junio. El barco saldrá a las cinco y media de la mañana rumbo a Los Cristianos y llegará poco antes de las ocho. Desde allí, las guaguas trasladarán a los fieles hasta Santa Cruz para asistir a los actos previos a la eucaristía. “Hemos recibido muchísima colaboración”, agradece Rodríguez Pinto.

El operativo ha implicado al Cabildo de El Hierro, a los ayuntamientos de Valverde, Frontera y El Pinar, además de la naviera Fred. Olsen, que habilitará un trayecto extraordinario para facilitar el desplazamiento de los herreños.

La compañía Fred. Olsen ha dispuesto una línea extraordinaria que zarpará a las 5:50 horas del puerto de La Estaca a Tenerife

El barco especial partirá expresamente para permitir la asistencia a la misa papal, ya que la conexión ordinaria no llegaría a tiempo. “Han colocado una ruta adicional para que podamos llegar a buena hora y participar tranquilamente en la celebración”, explica el párroco.

El regreso está previsto para la misma tarde del 12 de junio. Tras la misa, los peregrinos dispondrán de unas horas para descansar y comer antes de embarcar nuevamente hacia El Hierro en el barco de las seis de la tarde.

La movilización reunirá a personas de todas las edades. Entre los participantes habrá jóvenes, mayores y familias enteras. Uno de los momentos más especiales para la comunidad herreña llegará durante la misa, cuando un joven de Frontera, de 17 años, suba al altar para leer una de las lecturas de la eucaristía presidida por el Papa.

Una isla marcada por la acogida

La Isla también tendrá presencia en los actos previos vinculados a la realidad migratoria. El sacerdote Darwin participará en el encuentro de la mañana dedicado a la acogida de migrantes y expondrá al pontífice parte del trabajo que desarrolla la Iglesia herreña con las personas que llegan en cayuco.

Porque si hay una realidad que ha marcado la vida reciente de El Hierro es la migración. La Isla se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones procedentes de la costa africana y buena parte de la población convive desde hace años con escenas de desembarcos, atención humanitaria y acogida.

El párroco de Valverde pone en valor la experiencia del pueblo herreño, "auténtico artesano en la acogida de migrantes"

“Aquí sabemos perfectamente lo que significa emigrar y también recibir inmigrantes”, afirma Rodríguez Pinto. “El Hierro sabe cómo ser artesano de la acogida”.

El sacerdote conoce esa realidad de primera mano. Nacido en Venezuela, llegó a Canarias en 2019 y desde septiembre ejerce su labor pastoral en El Hierro. Antes vivió en La Palma durante la pandemia y la erupción volcánica, acompañando a familias desplazadas.

Desde su llegada a la Isla del Meridiano ha participado en la atención a migrantes que desembarcan tras travesías de ocho o nueve días por el Atlántico. Habla de jóvenes exhaustos, de heridas graves y de menores que llegan solos después de que sus familias los embarcaran buscando una oportunidad de futuro.

“A veces se convierten en números, el 35 o el 48, pero no son números. Son personas”, sostiene. “Hay que ver cómo llegan para comprender la magnitud del drama que viven”. “Muchachos jóvenes y fuertes llegan completamente devastados”, relata.

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Con esa experiencia, que no ha sido ajena para muchos de los herreños que acudirán al encuentro del papa, la peregrinación afronta la cuenta atrás con ilusión, porque cada fiel que deja atrás su comodidad comprende mejor el drama migratorio de quienes no son números, sino personas.